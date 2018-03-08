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三八限定！法國男人今天看報比較貴

2018-03-08 21:07聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

響應三八國際婦女節，法國解放報8日出刊的紙本售價「男女有別」：女性讀者每分2歐元（約台幣72.5元），男性讀者則要多付一點，每分2.5歐元（約台幣90.7元）。

另外，澳洲能源（Energy Australia）公司7日宣布，為公司約350名女性員工加薪，以改善男女薪資不平等問題。這波加薪平均每人年薪增加3500澳元（約台幣8萬元），公司將因此增加約120萬澳元的成本。

至於該公司內約80名同工不同酬的男性員工，澳洲能源公司也本著性別平等的態度，在這波加薪中也將他們納入。

法國解放報在3月8日國際婦女節這天，推出男女兩款報刊封面，且限定當天女性購報比男...
法國解放報在3月8日國際婦女節這天，推出男女兩款報刊封面，且限定當天女性購報比男性便宜0.5歐元。法新社
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