台生醫之光 科學家王正琪獲傑出女領導人

2018-03-07 20:34 中央社 台北7日



全球科學研究人員中，女性科學家占不到3成，生醫女科學家王正琪獲選「傑出女性領導人」，成為全球頂尖生醫創新育成中心JLABS中首度且唯一獲此殊榮的台灣女科學家。

根據聯合國教科文組織統計資料顯示，全球科學研究人員當中，女性科學家占比不到30%。台灣的科技部日前針對全台專業研究人員的調查數據也顯示，台灣女科學家面臨相同困境，不只性別比例差異懸殊，全台男性研究員和女性研究員人數比例為67比33，進一步申請科技部專題計畫的男女性別比例更落差到76比24。

明天8日婦女節，國際藥廠嬌生創新事業體（Johnson & Johnson Innovation）旗下的全球頂尖生醫創新育成中心JLABS公布「傑出女性領導人（WomenLeadership）」評選結果，來自台灣仁新醫藥美國子公司總經理暨研發處處長王正琪博士（Irene Wang）獲選。

創新育成中心JLABS需經邀請才能加入，目前獲邀參加的100多個團隊裡，王正琪團隊是唯一來自台灣的團隊。

根據仁新醫藥新聞稿資料，王正琪自北一女畢業後，進入台灣大學化學系就讀，並取得台灣大學化學學士學位與生化科學博士學位，擁有超過40件生醫領域共同發明專利，是國內生技醫療產業中，少數土生土長在台接受教育與臨床研發訓練的生醫女傑。

王正琪目前人在美國任職，她帶領台灣唯一獲邀進駐嬌生集團全球頂尖生技醫藥創新育成中心研發團隊，與美國國家衛生研究院、哥倫比亞大學共同合作，致力開發針對乾性老年性黃斑部病變與斯特格病變的口服型藥物。

老年性黃斑部病變是造成全球50歲以上人口失明的主因。老年性黃斑部病變分為乾性及濕性兩種，其中乾性黃斑部病變占所有病例的90%，單就美國的患病人數就高達1100萬人，但目前全球還沒有核准治療乾性黃斑部病變的藥物。

斯特格病變則是遺傳性青少年黃斑部病變，患者通常從兒童時期開始視力逐漸退化，若未接受治療，多數患者在20歲前會出現視力損害，甚至失明。斯特格病變為罕見疾病，在美國約有3萬名兒童罹病，目前也沒有有效治療方法。

根據仁新醫藥官網，王正琪團隊致力開發的口服乾性黃斑部病變藥物，預定今年進入臨床一期試驗，若研究成功，可望為目前無法治癒的眼疾患者帶來一線光明。