女童遲到8分鐘看診遭拒 病逝3年後醫師認錯

2018-03-06 07:44 聯合新聞網 綜合報導



英國的5歲女童3年前因氣喘發作到診所求診，診所卻以女童和媽媽遲到超過10分鐘為由拒絕看診，導致女童死亡。近日，醫師終於出面承認當時確實有過失。圖截自英國衛報 分享 facebook

英國南威爾斯（South Wales）一位5歲的小女童3年前因氣喘發作，媽媽帶她到診所求醫，沒想到，診所竟因女童比原本預約的時間晚了幾分鐘抵達，請她明天早上再來，最後女童不幸於晚間10點因呼吸困難病逝。時至今日，該診所的醫師才首次出面道歉，並表示「如果當初有先寫病歷，就會做不一樣的決定」。

根據《英國衛報》的報導，5歲的克拉克（Ellie-May Clark）有氣喘病史，2015年某天下午，她的母親仙妮絲（Shanice Clark）接到學校通知表示女兒氣喘發作，她趕緊把女兒接走並且向診所預約下午5點的「緊急看診（emergency appointment）」，但因路程遙遠，仙妮絲事先告知診所人員「會晚5分鐘到」，電話中櫃檯人員也告訴她最晚5點10分到即可。

仙妮絲表示，她帶著喘不過氣的女兒抵達診所、跟著人們排隊，直到見到接待人員時大概是5點18分，櫃檯人員向她表示，因為診所的醫師羅薇（Dr. Joanne Rowe）規定，遲到超過10分鐘的病患不予看診，請仙妮絲和克拉克明天早上再來，當時女童還嚇得哭喊「為什麼醫生不幫我看病」。

被拒絕看診的克拉克返家之後，晚間10點突然咳嗽不止，雙手和面部發紫，仙妮絲趕緊叫救護車要將女兒送醫，但到院沒多久，克拉克便宣告不治。

家屬方的律師表示，事發前醫院曾經寄信告知羅薇醫師，克拉克有「致命性的氣喘症狀」。對此，因堅守「10分鐘原則」導致女童喪命的羅薇醫師近日則懊悔地表示，「當時我如果有把醫院的警告寫在病歷上，一定會做不一樣的決定。」