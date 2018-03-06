親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

女童遲到8分鐘看診遭拒 病逝3年後醫師認錯

女童遲到8分鐘看診遭拒 病逝3年後醫師認錯

2018-03-06 07:44聯合新聞網 綜合報導

英國的5歲女童3年前因氣喘發作到診所求診，診所卻以女童和媽媽遲到超過10分鐘為由...
英國的5歲女童3年前因氣喘發作到診所求診，診所卻以女童和媽媽遲到超過10分鐘為由拒絕看診，導致女童死亡。近日，醫師終於出面承認當時確實有過失。圖截自英國衛報
分享

英國南威爾斯（South Wales）一位5歲的小女童3年前因氣喘發作，媽媽帶她到診所求醫，沒想到，診所竟因女童比原本預約的時間晚了幾分鐘抵達，請她明天早上再來，最後女童不幸於晚間10點因呼吸困難病逝。時至今日，該診所的醫師才首次出面道歉，並表示「如果當初有先寫病歷，就會做不一樣的決定」。

根據《英國衛報》的報導，5歲的克拉克（Ellie-May Clark）有氣喘病史，2015年某天下午，她的母親仙妮絲（Shanice Clark）接到學校通知表示女兒氣喘發作，她趕緊把女兒接走並且向診所預約下午5點的「緊急看診（emergency appointment）」，但因路程遙遠，仙妮絲事先告知診所人員「會晚5分鐘到」，電話中櫃檯人員也告訴她最晚5點10分到即可。

仙妮絲表示，她帶著喘不過氣的女兒抵達診所、跟著人們排隊，直到見到接待人員時大概是5點18分，櫃檯人員向她表示，因為診所的醫師羅薇（Dr. Joanne Rowe）規定，遲到超過10分鐘的病患不予看診，請仙妮絲和克拉克明天早上再來，當時女童還嚇得哭喊「為什麼醫生不幫我看病」。

被拒絕看診的克拉克返家之後，晚間10點突然咳嗽不止，雙手和面部發紫，仙妮絲趕緊叫救護車要將女兒送醫，但到院沒多久，克拉克便宣告不治。

家屬方的律師表示，事發前醫院曾經寄信告知羅薇醫師，克拉克有「致命性的氣喘症狀」。對此，因堅守「10分鐘原則」導致女童喪命的羅薇醫師近日則懊悔地表示，「當時我如果有把醫院的警告寫在病歷上，一定會做不一樣的決定。」

英國醫師氣喘
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

奧斯卡禮袋 今年裝了什麼禮物？

2018-03-05 23:14

母性爆發 懶熊媽媽護兒擊退孟加拉虎

2018-03-05 19:39

日本這所公立國中制服不限性別 款式自由搭

2018-03-05 18:09

影／吉米金莫回鍋主持奧斯卡 「水底情深」最大贏家

2018-03-05 18:02

影／觀測衛星拍到！ 150萬隻阿德利企鵝現身南極新棲地

2018-03-05 17:05

奧斯卡／《意外》、《老娘叫譚雅》奪男女配角

2018-03-05 14:35

「水底情深」奧斯卡最大贏家 獲最佳影片、導演等四獎

2018-03-05 12:57

影／第90屆奧斯卡登場 最佳男女配角先出爐

2018-03-05 11:59

日本在職媽媽 人數創新高

2018-02-28 00:32

日本和牛超人氣 英澳搶著養

2018-02-28 00:32
看更多

熱門文章

習近平稱帝 粉碎歐洲幻想

2018-03-05 22:57

女童遲到8分鐘看診遭拒 病逝3年後醫師認錯

2018-03-06 07:44

貿易戰疑慮緩解 美股道瓊勁升逾300點

2018-03-06 06:43

日皇將訪與那國島 傳想眺望台灣

2018-03-05 21:50

「水底情深」奧斯卡最大贏家 獲最佳影片、導演等四獎

2018-03-05 12:57

盼當年蘇聯未解體？ 俄國不只總統普亭這樣想

2018-03-05 14:21

紐時：習近平延任恐成威脅 歐洲期待落空

2018-03-05 21:31

影／觀測衛星拍到！ 150萬隻阿德利企鵝現身南極新棲地

2018-03-05 17:05

義大利「五星運動」成最大黨 恐出現疑歐派聯合政府

2018-03-05 09:53

冰島比特幣採礦電腦也被偷 價值6000萬

2018-03-05 23:51

才華高薪酬必高？ 梅莉史翠普年過半百才學到這教訓

2018-03-05 21:58

奧斯卡禮袋 今年裝了什麼禮物？

2018-03-05 23:14

對加墨再施壓！ 川普：簽新版NAFTA就取消關稅

2018-03-05 21:44

美兩歲女童到平價鞋店買鞋 被掉落鏡子砸死

2018-03-06 04:07

無證客盜身分37年 領36萬美元社福

2018-03-06 00:20

母性爆發 懶熊媽媽護兒擊退孟加拉虎

2018-03-05 19:39

歐洲央行利率會議 市場預期現行政策不變

2018-03-05 09:03

哈佛教授30年間被多次指性騷擾 現暫停職

2018-03-06 04:11

沒有消息就是好消息 道瓊終結4連跌

2018-03-06 05:59

影／第90屆奧斯卡登場 最佳男女配角先出爐

2018-03-05 11:59

福斯主播：加州生活品質吊車尾 因西裔移民過多

2018-03-05 17:32

美國太浩湖大雪 華男遭活埋亡

2018-03-05 15:30

影／吉米金莫回鍋主持奧斯卡 「水底情深」最大贏家

2018-03-05 18:02

南韓總統特使團 今晚6時會金正恩並共進晚餐

2018-03-05 18:00

鴻海威斯康辛設廠案 當地民眾看法呈現城鄉差距

2018-03-06 08:20

日本大量遭竊的加密幣 遭爆流到加拿大

2018-03-05 17:23

經濟解析／義大利選舉出現最令市場不安的結果

2018-03-05 14:54

川普祭懲罰關稅 馬克宏籲歐盟迅速反應

2018-03-05 23:32

日本這所公立國中制服不限性別 款式自由搭

2018-03-05 18:09

奧斯卡／《意外》、《老娘叫譚雅》奪男女配角

2018-03-05 14:35

影／義大利國會大選「無政黨過半」 料將出現僵局國會

2018-03-05 14:09

巴紐地震至少67死 上萬人無家可歸

2018-03-05 18:11

南韓特使團訪平壤 金正恩高規格接見

2018-03-05 23:47

美鋼鋁重稅 可有條件豁免

2018-03-06 00:30

民眾不憂政府限槍 「川普暴跌」現象猶存購槍大減

2018-03-05 17:54

義大利大選唯一確定 反移民勢力大勝

2018-03-05 23:19

穆勒調查小組：阿聯資金 恐流入川普陣營

2018-03-05 18:35

美眾院議長擔心貿易戰促再考慮 川普：我們不退卻

2018-03-06 08:06

日皇月底首次訪問與那國島 可望遠眺台灣

2018-03-05 23:06

義疑歐派勝選 金融市場動盪

2018-03-06 01:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top