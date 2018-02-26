英醫院禁非醫學理由剖腹產 引發爭議

2018-02-26 14:47 中央社 倫敦26日專電



英國牛津大學醫院（Oxford University Hospitals）禁止產婦未來因為非醫學理由而選擇剖腹產，引發爭議，有廣播電台女主持人直批牛津大學醫院「可恥」。

在英國，大約有1/4產婦選擇剖腹產，因害怕自然產，又或是曾有剖腹產經驗的產婦，未來若是沒有醫學理由，在牛津大學醫院旗下4所醫院必須自然產。許多想要剖腹產的產婦，未來可能得跑到大老遠的其他醫院生產。

牛津大學醫院的最新規定違反英國「國家健康與照護卓越研究院」（NICE）規範。根據規範，產婦在被告知剖腹產的危險與好處之後，有權自行選擇是否剖腹產，並不需要有醫學理由。

有人指責牛津大學醫院這項決定是為了省錢，迫使產婦必須選擇自然產。剖腹產需要花費英國國家醫療保健服務（NHS）大約1700英鎊（約新台幣7萬元），自然產則為750英鎊（約3萬元）左右。

不過，牛津大學醫院管理層否認這項說法，表示他們希望產婦盡量自然產，是為了「減少傷害」。他們仍提供多胞胎產婦、自然產有危險的產婦，或是緊急情況下的剖腹產。

不過有產婦表示，儘管已經有醫囑建議剖腹產，仍被牛津大學醫院拒絕。

「每日郵報」報導，NHS系統下的產婦去年有28％剖腹產，自1980年代以來成長3倍。相較下，全世界的剖腹產比率為19％。

醫師認為，剖腹產比率提高的因素，包括產婦年齡較高、體型較肥胖，以及透過人工受孕懷有多胞胎的比例都提高了。但也有助產士表示，有些產婦很輕易地選擇剖腹產，因為擔心自然產太痛。

去年約8000名產婦在牛津大學醫院生產，當中24%選擇剖腹產，略低於全國平均。這項新規定應將成為英國最嚴格的規定之一，管理階層尚未宣布實施日期。

一名產婦告訴慈善機構Birthrights，院方工作人員表示，她「絕對不可能」在牛津大學醫院剖腹產，勸說她應該「自行安排」。於是她開車到50英里外的另一家醫院生產，家人只得跟著住到醫院附近的旅館。

另一名產婦則說，雖然她患有子宮肌瘤，但院方仍拒絕讓她剖腹產。

倫敦廣播公司（LBC）女主持人特納（BeverleyTurner）表示，牛津大學醫院的決定「令人困擾」。她更直批牛津大學醫院「可恥」。

她表示，她雖然自然產生下3個孩子，但她贊同女性應該有選擇剖腹產的權利。

特納指出，生產對大多數女性來說都是很恐怖的事，因為大多數人都沒看過生產過程，幾乎從來沒聽說過有人生產是輕鬆愉快的。有一種被證實的恐懼症叫做Tokophobia，也就是害怕分娩，「試想一分鐘，要是她們不想要自然產，而被迫必須自然產，這會有多麼恐怖？」

她表示，自然產必須清醒著，在陌生環境面對一大群陌生人，試想若這名產婦有過很痛苦的第一次生產經驗，可能還有創傷後壓力症候群，但醫院卻告訴她：「很抱歉，妳必須再來一次，因為我們就是這麼做的，如果不想，妳可以去別家醫院。牛津大學醫院，真是可恥。」