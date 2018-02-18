UNESCO創意城 菲山城碧瑤原民風情濃

2018-02-18 20:47 中央社 馬尼拉18日專電



除了陽光、沙灘與蔚藍海水，菲律賓還有涼風輕拂、雲霧瀰漫以及充滿原住民風情的一面，來到有「最靠近天堂之城」稱號的山城碧瑤市，就能體驗。

「靠近天堂」有兩層含義，一是地理位置，二是它的美景。

海拔1540公尺的碧瑤市（Baguio）位於馬尼拉以北約250公里，2017年10月獲聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）評選為「工藝與民俗藝術」（crafts andfolk art）領域的創意城市之一。

這使碧瑤成為菲律賓第1座、東南亞國家第5座UNESCO創意城市，碧瑤市政府10日舉辦盛大的慶祝及揭牌儀式，由市長多莫干（Mauricio Domogan）及觀光部官員主持。

多莫干說，碧瑤市是傳統與現代的交匯地、高山與平地文化的大熔爐，發展出吸引全球關注的特色。

形容碧瑤為「菲國最靠近天堂的城市」，多莫干向中央社記者表示，歡迎台灣遊客到碧瑤市一遊，體驗UNESCO創意城市之美。

碧瑤因地理位置避過西班牙殖民統治，因此得以完整保存原住民風俗、文化與工藝。直到今天，這座城市仍瀰漫著濃濃的原住民風情，博物館、主題園林立，多處可見原住民神祇雕像，原住民的茅屋外，還放有獸骨，民眾也常披著傳統肩巾上街。

碧瑤位於科迪勒拉山地（Cordillera Mountains），當地原住民通稱伊戈羅特族（Igorot），碧瑤的伊巴洛伊族（Ibaloy）是其中一支，碧瑤市政府大樓一帶，以前曾是他們的狩獵地。伊巴洛伊族約占碧瑤市人口4%，與其他原住民及其他族群共同居住在碧瑤。

幅員約58平方公里，平均氣溫攝氏15度到23度，最冷曾到攝氏6.3度，亞熱帶高地氣候使這座城市花團錦簇、松木茂密，也讓碧瑤搏得「花城」、「松都」以及「夏都」等美稱。

水果特產有草莓，來到碧瑤可到郊區觀光農場採草莓，每公斤在450披索（約新台幣380元）上下，如果到市場買現成的草莓，每公斤只要170披索左右。

碧瑤市的熱門景點包括：上山途中的迎賓獅頭、可以划船遊湖的柏南公園（Burnham Park）、適合眺望山景的礦景公園（Mines View Park）、打高爾夫球的約翰海伊營區（Camp John Hay）、植物園、騎馬園、菲律賓軍校，以及原住民村莊等。

值得一提的是1908年興建作為美國總督避暑官邸的萬松宮（The Mansion），1949年7月，來訪的故總統蔣中正和當時的菲律賓總統季里諾（Elpidio Quirino）在這裏會面，討論反共事宜，兩人會後發表聯合聲明，建議成立遠東聯盟對抗共同威脅。

碧瑤山明水秀、氣候宜人，但只能由陸路前往，所幸兩條銜接的高速公路已開通，旅行時間縮減到4至5小時，雖然路程不算近，卻有另一種體驗。在創意城市的光環下，遊客人次預料會迅速成長。