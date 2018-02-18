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除雪人員漸退休 日本研發自動除雪

2018-02-18 09:25中央社 東京18日專電

日本研發自動除雪，以取代日漸減少的除雪作業人員。（示意圖） 歐新社
日本研發自動除雪，以取代日漸減少的除雪作業人員。（示意圖） 歐新社
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日本社會走向高齡化，連除雪作業人員也不例外。由於除雪仰賴熟練的技術，擔心未來經驗豐富的人員退休後，經驗不足的年輕人無法接手，自動除雪於是成了科技研發的目標。

日本讀賣新聞報導，日本國土交通省和東日本高速公路公司聯手，希望達成除雪車自動除雪的目標。

依照目前的構想，透過衛星來定位除雪車位置，就算大雪導致能見度下降，除雪車也可以自動除雪，藉此減輕作業人員負擔。

東日本高速公路公司指出，現行除雪車的作業多為2人一組。一人駕駛除雪車，以非常靠近護欄的方式行進，另一人操作除雪裝置。

在大雪中除雪有賴熟練的技術，經驗不足的除雪人員，易在能見度不足時碰撞護欄。

透過誤差只有幾公分的衛星定位，東日本高速公路公司開發出一種技術，可讓除雪車的行進位置，顯示在駕駛座的螢幕上，如果除雪車太靠近護欄，就會顯示警告訊息。

今年一月，東日本高速公路公司已在北海道道央自動車道，岩先澤到美唄交流道約21公里區間進行測試。

國土交通省也將從今年底到明年初，在部分道路進行自動除雪作業的實地測試。

國土交通省指出，1998年除雪作業人員超過61歲的比率為3%，但2015年已達2成。高齡作業員退休後，除雪作業將面臨人手不足，因此希望研發自動除雪裝置，即使除雪人員經驗不足，也能輕鬆駕馭除雪車。

高齡化北海道
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