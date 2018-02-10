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重大突破 實驗室首度成功培育成熟人卵

2018-02-10 03:41中央社 倫敦9日綜合外電報導

英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）研究人員宣布，實驗室首度成功培育成熟人類卵子。這項技術可能促成發展出協助癌症病童保存生殖能力的新方法。

英國廣播公司（BBC）報導，研究團隊表示，科學界對人類卵子如何發育還有許多未知，這項進展將有機會進一步探索。專家表示，這是一項令人興奮的突破，但在臨床應用前還有一段長路要走。

女性在青春期後，卵巢內卵子才會發育成熟。科學家歷經數十年研究後，如今才能讓卵子在卵巢外發育成熟。

不過，這有賴嚴格控制的實驗室環境，包括氧氣濃度、荷爾蒙、蛋白質，以及讓卵子能夠發育的培養基等。

儘管科學家已證明其可能性，但發表在「分子人類生殖」（Molecular Human Reproduction）期刊的方法仍待更臻完善。僅10%的卵子發育成熟，效率仍低。而且這些卵子並未受精，無法確定受精卵的生存能力。

研究團隊成員泰爾佛（Evelyn Telfer）教授告訴BBC：「原則上證明人類組織有可能發展到這樣的階段，非常振奮人心。」

「不過那還必須靠改善培養條件和檢測卵母細胞品質等一大堆工作來調整。」

「撇開臨床應用不談，這堪稱是增進對人類卵子發育了解上的一項重大突破。」

英國癌症

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