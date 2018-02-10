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日本小學制服委亞曼尼操刀 全套破2萬

2018-02-10 03:40中央社 東京9日綜合外電報導

日本一間小學計劃推出亞曼尼（Armani）品牌制服，全套售價將近新台幣2萬2000元，引發投訴和激烈爭論，話題甚至延燒至國會殿堂。

當地教育委員會向法新社證實，座落東京浮華銀座地區的泰明小學，將從4月起採用這些設計師制服，全套服裝將花費父母約8萬日圓（約新台幣2萬1736元）。

法新社報導，雖然校方表示並無硬性規定學生穿著新制服，評論家指出，家長為確保孩子不被排擠，仍會覺得他們必須購買制服。

日本共同社報導，當地教育委員會已接到連串家長投訴，表示他們對設計師制服能成為良好行銷的學校說詞，絲毫不買帳。

據悉，學校行政單位在宣布新制服的信中表示，選用這些服裝，意在使校齡150年的這間小學，與學校座落的高檔銀座地段產生連結。

校長和田利次坦承，制服價格「不低」，但斷然否認打算做出任何讓步，並表示想尋求家長的理解。

和田利次向記者說，「銀座有許多名牌商店，而我想知道，我們是否能向其中一個品牌借力」，使學校進一步成長。

這名校長也表示，曾向其他名牌徵詢製作制服的意願，包括Burberry、香奈兒（Chanel）與愛馬仕（Hermes）等品牌。

反對黨議員寺田學甚至在國會上提起這個議題，表示公立學校的學生來自不同背景，並質疑制服為何如此昂貴。

日本財務大臣麻生太郎答辯時則承認，他認為這些制服「對小學來說太貴了」。麻生太郎素以愛穿高級訂製西裝著稱。

制服愛馬仕

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