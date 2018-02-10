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吐瓦魯沒有沉 研究：面積正在擴大

2018-02-10 03:43中央社 威靈頓9日綜合外電報導

長久以來，太平洋島國吐瓦魯被視為最有可能因氣候變遷導致海平面上升而消失。但新研究顯示，吐瓦魯的陸地面積其實正在擴大。

法新社報導，奧克蘭大學（The University of Auckland）使用空拍照片與衛星影像進行研究，檢視吐瓦魯9座環礁和101座島礁在1971年和2014年間的地理變化。

研究發現，雖然吐瓦魯的海平面以全球平均兩倍的速度上升，但其中8座環礁和將近3/4的島嶼面積在這段期間卻增加，使吐瓦魯陸地總面積增加2.9%。

共同作者肯契（Paul Kench）表示，今天發表在「自然通訊」（Nature Communications）期刊的研究，對低窪島國會因海平面上升而被淹沒的假設提出懷疑。

他說：「我們一般認為太平洋環礁是靜態地形，在海平面上升時只能被淹沒。但有越來越多證據顯示，這些島嶼的地理環境是動態的，而且持續在變化。」

「研究發現可能似乎與直覺相反，因為過去半個世紀以來，這個區域海平面不斷上升，但這段時期吐瓦魯主要變化模式是擴張，而非侵蝕。」

研究發現，波浪型態和風暴帶來的沉積物等因素，可能彌補海平面上升造成的侵蝕。

奧克蘭大學研究團隊表示，氣候變遷仍是低窪島國的主要威脅之一，並認為這份研究應該讓低窪國家反思，該如何因應這樣的問題。

吐瓦魯氣候變遷空拍

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