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墨：地震預警能保命 但建物防震更重要

2018-02-07 15:01中央社 墨西哥泰比克6日綜合外電報導

墨西哥科學家今天表示，擴大地震預警系統範圍並加速警報發布時間，能在地震發生時搶救更多生命，但建築物本身防震並敦促社區做好防震準備還是保護民眾的最好辦法。

路透社報導，墨西哥國立自治大學（UNAM）地球物理學教授斯瓦瑞茲（Gerardo Suarez）說，同樣關鍵的是，要有足夠資金來維護、管理用來支撐墨西哥地震預警系統（SASMEX）的基礎建設。

科學家在刊於「地震研究通訊」（Seismological Research Letters）的研究中，描述SASMEX如何透過演算法來分析地震震波和判定地震規模。

墨西哥南部2017年9月7日發生8.1強震，當時預警系統早近2分鐘在首都發出警報，不過地震仍在貧困的瓦哈卡州（Oaxaca）和奇亞帕斯州（Chiapas）造成超過百人喪命，百萬人待援。

然而，同年9月19日，規模7.1強震襲擊距離墨西哥市更近的莫瑞洛斯州（Morelos）時，首都2100萬居民收到訊息後只有幾秒鐘的時間可以逃命。這場強震在墨西哥市和鄰近幾州奪走超過330人性命，1萬1000戶房屋毀損。

研究人員發現，負責SASMEX的非營利組織CIRES研發的最新演算法，在相同情況下發布警報的時間能再提早個10秒。

不過，斯瓦瑞茲提醒：「我們全都醉心於技術…但我們不能忘記社會層面的預警系統。」

斯瓦瑞茲告訴湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）：「沒有任何警報能徹底取代審慎建築設施、完善建築法規和民眾保障措施。」

斯瓦瑞茲表示，須讓住家在內的建築物營造方式更能抵擋地震晃動，例如在首都墨西哥市蓋樓時，須考量當地過去是湖床，地底土壤柔軟，會放大地震影響。

另外一個關鍵的是民眾保障措施，身為墨西哥市政府技術顧問的斯瓦瑞茲說，這包括定期地震演習，讓民眾知道警報聲響起時，該做哪些應變措施。

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