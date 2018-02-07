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太空太陽能發電 不是夢

2018-02-07 02:41經濟日報 編譯謝汶均鍾詠翔／綜合外電

專家預測，若美國SpaceX開發的「重裝獵鷹」（Falcon Heavy）火箭能把發射成本降到特定門檻，或許能讓太空太陽能發電成為成本可與地面太陽能媲美的發電來源，美國太空總署（NASA）也可望獲得新的發射選項。

太空太陽能發電專家曼金斯（John Mankins）指出，SpaceX將斥資9,000萬美元，把一架重裝獵鷹運載火箭發射至63,800公里外的近地軌道，也就是說每公里的飛行成本為每公斤1,411美元。

SpaceX應該有辦法達成第一階段的火箭回收再利用，若他們美次重複利用的任務可達到十次，那麼這項成本將能降到每公斤743美元，從而使曼金斯計算的太空太陽能發電成本降到每度約3到5美分。

此外，這場試射可能是SpaceX最期待的任務，也可望開闢一項新業務，更可能給美國太空總署（NASA）帶來一個新選項。

獵鷹重型火箭號稱是地表動力最強大的火箭，代表能把更重、更複雜的貨品送上太空，能把重量更重的國安衛星送上太空，而NASA便是大型貨品的潛在客戶之一。

雖然NASA自己也有研發太空發射系統（SLS）火箭，但成本比獵鷹重型火箭貴十倍以上。

拜美國總統川普的行政命令之賜，現在NASA正聚焦於把人類再度送上月球，而NASA的SLS火箭仍面臨一大問題：要多年後才能首飛，且初期估計也顯示SLS的飛行成本可能比重裝獵鷹多十倍。

太空火箭NASA

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