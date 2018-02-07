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SpaceX展雄心 試射最強火箭

2018-02-07 02:41經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

SpaceX準備在6日首度試射重型載運火箭「重裝獵鷹」（Falcon Heavy），目標是成為世上服役中火箭推進力最強大的一枚火箭，並在不久的將來抵達月球或火星，再度彰顯SpaceX創辦人穆斯克的太空野心。

Falcon Heavy將在美東時間6日下午1時30分於佛州的卡納維爾角發射，這...
Falcon Heavy將在美東時間6日下午1時30分於佛州的卡納維爾角發射，這是SpaceX公司迄今最具野心的計畫。 歐新社
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Falcon Heavy將在美東時間6日下午1時30分於佛州的卡納維爾角發射，這是SpaceX公司迄今最具野心的計畫，太空專家也認為這次試射將決定SpaceX能否就此躍居太空競賽的領頭羊。

美國安柏瑞德航空大學教授西德豪斯說：「美國太空總署（NASA）可能會利用Falcon Heavy加快登陸火星或月球的計畫。」

Falcon Heavy高度70公尺，有3個助推器和27具引擎，升空推力超過500萬磅，是目前運作中動力最強大的火箭，可將超大型衛星送上軌道，或將太空船發射到月球等地。基本上Falcon Heavy是由三枚獵鷹9號火箭組成，鼻錐和載運物在中間火箭的頂端。

這場首航沒有真人在火箭上，而是載運一輛SpaceX執行長穆斯克收藏的櫻桃紅特斯拉敞篷跑車Tesla Roadster，上頭則有身穿太空裝的真人模型，伴隨著英國已故歌手大衛鮑伊的《太空奇遇》（Space Oddity）音樂升空，把跑車送上圍繞太陽公轉的火星軌道。

穆斯克不忘重申Falcon Heavy試射失敗的可能性、或是升空了卻無法抵達近地軌道，試圖降低外界期待，「我認為能順利升空、不把發射台炸成碎片，就算成功了」。無論如何，Falcon Heavy的首航將揭開巨大火箭活躍的新篇章。亞馬遜創辦人貝佐斯的藍源公司（Blue Origin）將在2020年讓New Glenn火箭進入太空；約莫同一時間，NASA與波音公司合力開發、規模大上許多的「太空發射系統」（Space Launch System，SLS）也預定升空。

由於Falcon Heavy的推進力還無法把太空船送上火星，因此SpaceX也正在開發更大的新型火箭Big Falcon Rocket（BFR）。穆斯克暗示，未來BFR可能負責載運太空人，而Falcon Heavy可能用來運送設備。

經濟日報提供
經濟日報提供
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