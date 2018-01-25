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雙胞胎兒僅1人獲公民 同性配偶控歧視

2018-01-25 18:52世界日報 記者胡玉立／綜合報導

一對同性已婚伴侶因為雙胞胎兒子只有一個取得公民身分、另一個申請遭拒，憤而向聯邦法院遞狀，控告國務院錯用政策，漠視同性婚姻的尊嚴與神聖。

這起訴訟案是LGBTQ移民權利團體「移民平等」組織（Immigration Equality）22日提出的兩起訴訟之一。16個月大的伊森（Ethan Dvash－Banks）是此案原告，他和他的雙胞胎兄弟艾登( Aiden Dvash-Banks) ，由同一代理孕母所生，出生時間只差幾分鐘。

他倆最大的不同是：伊森是以色列公民埃拉德迪瓦希班克斯（Elad Dvash-Banks）的精子與捐贈卵子的結合，艾登是美國公民安德魯迪瓦希班克斯（Andrew Dvash-Banks）的精子與捐贈卵子的結合。

安德魯和埃拉德兩人在以色列相識，2010年在加拿大結婚。他們在雙胞胎兒子2016年9月出生後，到的美國駐加拿大多倫多領事館為兒子申請公民身分，卻被館方要求測試DNA，以確認哪個孩子的父親是美國人。最後只有艾登取得公民身分。

移民平等組織表示，美國公民在國外結婚生出的孩子，都有權得到美國公民身分。訴訟中指出，國務院無視同性婚姻的尊嚴與神聖，拒絕承認同性婚生子女與生俱有的公民權，這樣的政策武斷難測，不合理也不合法。

迪瓦希班克斯表示，「我們要為伊森討回公道，也希望糾正國務院，不讓它繼續錯誤對待其他同性伴侶。」

美國國務院不願評論尚未裁決的訴訟，但也指其官網表明：「國外出生子女若欲取得公民身分，須與美國公民父母有生物相關性」。

移民平等組織執行董事莫里斯（Aaron Morris）對此表示，國務院對同性伴侶婚生子女，用錯了政策。國務院用的是移民與國籍法第309號，但那是專門針對「非婚生子女」。正確政策應是使用第301號，該法條並沒有提到小孩和父母親是否一定要有血緣關係。

國務院移民美國公民

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