滅小兒麻痺 比爾蓋茲幫奈國還巨債

2018-01-21 16:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 宋凌蘭 ／綜合20日電



億萬富翁慈善家比爾和梅琳達．蓋茲 (Bill & Melinda Gates)夫婦，將為奈及利亞償還7600萬元債務。

這是蓋茲基金會對奈國的承諾，以終結俗稱「小兒麻痺症」的脊髓灰質炎。分20年償還的欠款，從今年開始支付。

奈及利亞在2014年向日本貸款，以對抗可預防的小兒麻痺。如果奈國達成一個條件，就是「每年在80%高危險地區，進行至少一輪超過80%的接種疫苗」，蓋茲基金會同意代為還錢。

奈及利亞達成這個要求，2017年沒有新病例出現。這與2012年相比是極大改變，當時全球逾半小兒麻痺病例都在奈國。

在最近的部落格貼文中，蓋茲承認全球消滅此病大有進展，30年前每年有35萬宗病例，去年降至21宗。蓋茲說，達成這個進展的英雄，是數百萬打預防針的人員，挨家挨戶的為250多萬兒童注射疫苗。由於他們的努力，原本可能癱瘓的1600萬人今天正常步行。

蓋茲基金會去年花了30億元來遏止小兒麻痺擴散，並把根除這項致命傳染病列為當務之急。該基金會支持「全球根除脊髓灰質炎計畫」，提供技術和財務資源，以加快疫苗接種活動。

蓋茲夫婦去年捐了46億元給基金會，除了消滅小兒麻痺以外，基金會也花10億元送兩萬名兒童上大學，並承諾捐錢對抗老人失智症，以及向開發中國家的婦女提供資源。