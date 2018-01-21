NASA臨陣換將 非裔女太空人夢碎

2018-01-21 16:03 世界日報 編譯中心／綜合20日電



曾任中央情報局情報員、46歲的女太空人珍娜‧厄普斯（Jeanette Epps），原本將成為首位登上國際太空站、參與為期數月任務的非裔太空人，但太空總署(NASA)卻臨陣換將。

法新社報導，厄普斯為何突遭陣前換將，原因不明。太空總署19日發聲明宣布，由本該是下次任務的瑟瑞娜‧奧儂強塞勒（Serena Aunon-Chancellor）取代厄普斯，參加6月的太空任務。

報導指出，NASA發言人狄恩（Brandi Dean）在電郵中說：「指派飛航任務需考量諸多因素；相關決定均為NASA無法提供說明的個人問題。」

狄恩說：「厄普斯已返回詹森太空中心（Johnson Space Center）的現役太空人隊行列，在太空人辦公室任職，未來的任務仍會考慮她。」

厄普斯原訂今年6月搭乘俄羅斯的聯合號火箭（Soyuz）在哈薩克發射升空，在國際太空站（ISS）擔任飛航工程師，參與第56遠征隊（Expedition 56）任務，並繼續為第57遠征隊（Expedition 57）任務留在站上。每次遠征隊任務之旅通常為三個月。

厄普頓在紐約出生，這次任務這原本她的首趟太空之旅，且是首位持久停留在國際太空站的非裔美國人。