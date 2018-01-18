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女子夜店遭痛毆 驗傷驚覺醫生就是犯人又被打一頓

影╱俄國正妹示範「雪白睫毛妝」零下67度限定款

2018-01-18 14:04聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美麗的綠色大眼，長長的睫毛上，滿滿覆蓋著厚厚的白霜，格外美麗"凍"人。北半球國家，近期受到極地氣旋影響，紛紛迎來破紀錄的嚴寒氣候。公認全球最寒冷的人類居住地，俄羅斯雅庫特(Yakutiya)行政區的歐米雅康(Oymyakon)，日前更是記錄到攝氏零下67度的低溫，網友格魯戴瓦(Anastasia Gruzdeva)日前在社群媒體上，分享了自己睫毛結滿白霜的照片，不但在網上快速流傳，也再度引發外界對這個冰雪小城鎮的好奇。

位在西伯利亞地區的雅庫特，人口約100萬，在這裡就算是攝氏零下40度的低溫，也仍然照常上班上課，但近期這一波寒流，冷到就連早已習慣嚴寒的當地民眾，也不得不躲進屋內避寒，當局也宣布停止上課；而在歐米雅康地區，溫度更是低到攝氏零下67度，差一點打破1933年的攝氏零下67.7度紀錄，就連新安裝的電子溫度器也不敵嚴寒，凍到故障，停在攝氏零下62度之後就沒反應了。

在極寒天氣下，熱水灑到空中會馬上結冰，眼鏡會黏在臉上，口水也會結冰，汽車在外引擎也絕不熄火，露在衣服外面的皮膚毛髮，全都會被凍成白霜，放眼望去，看起來就像是歐米雅康地區全部的民眾，都畫上了這款特殊冰雪妝，就連動物也不例外。

不過在俄羅斯首都莫斯科，卻因為溫暖的大西洋氣旋影響，導致去年12月平均溫度上升6度，造成雲層增厚日照減少，創下單月最少日照量的新紀錄，整個12月居然只有6分鐘陽光，恐怕是讓莫斯科民眾相當鬱悶。

俄國女生秀出零下67度限定款「雪白睫毛膏」。anastasiagav╱IG
俄國女生秀出零下67度限定款「雪白睫毛膏」。anastasiagav╱IG
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俄羅斯低溫莫斯科
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