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背包客不來 澳洲水果採收季大缺工

2018-01-13 10:41聯合報 記者許祖菱╱即時報導

澳洲農民手持柑橘。路透
澳洲農民手持柑橘。路透
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南半球正值夏季，澳洲許多農場正如火如荼採收水果之際，果農卻遍尋不著臨時採收工人。維多利亞省短缺約3000名季節採收工，塔斯馬尼亞省更因缺工導致水果無人採收腐壞。當地果農表示情況令人擔憂。

澳洲廣播公司（ABC）報導，塔斯馬尼亞省一間莓果農場，因為沒有足夠人力採收，只能任由讓數百噸成熟莓果在原地腐壞。這間農場並非個案，「塔斯馬尼亞水果種植者」協會業務發展經理派克表示，全塔斯馬尼亞地區果農都面臨缺工問題。

派克說：「有些果農沒受影響，較大規模農場某種程度來說還算過得去。但有些果農並非如此，那些規模較小的農場當然會受影響。」他也提到，去年澳洲政府針對打工度假者徵稅，並對背包客設立其他工作限制，已讓果農預見本季可能因而虧損。

澳洲政府2017年年初開始，要求收入超過3萬7000美元（約台幣110萬元）打工度假簽證持有者，必須繳納15%所得予澳洲政府。

派克表示，臨時採收工流動率高，確切人數難以追蹤。但他說：「我們平均每年需要6000名工人。但現在我們種植了新的作物，正進行大規模擴張。我敢說，本季結束前做個統計，（臨時工）需求量將會比供應量高非常多。」

澳洲當地果農盼望澳洲政府能制定「季節臨時工計畫」（Seasonal Worker Program），紓解未來勞力短缺窘境。

澳洲草莓農詹寧斯表示：「目前這個階段對我們來說可能已經太晚。從11月到12月初，我們已經損失300噸水果，任其無人採收腐敗。」他認為政府對打工度假簽證勞工徵稅，已經衝擊到澳洲果農本季收成。

詹寧斯建議，政府應考慮將打工度假簽證延長至3年，並以「季節臨時工計畫」吸引鄰近太平洋群島勞工到澳洲，以紓解果農無人可僱用問題。

澳洲打工度假簽證
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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