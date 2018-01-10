打破語言藩籬 荷蘭商Travis推翻譯神器

2018-01-10 21:10 中央社 拉斯維加斯9日綜合外電報導



荷蘭一家新創公司Travis推出一款翻譯神器，號稱可以翻譯全球80種語言，打破語言的藩籬。圖擷自 Travistranslator 分享 facebook

美國年度消費電子展（CES）今天在拉斯維加斯熱鬧登場，荷蘭一家新創公司Travis推出一款翻譯神器，號稱可以翻譯全球80種語言，打破語言的藩籬。

Travis今晚在CES展出的翻譯神器是一款小型裝置，能夠即時雙向翻譯不同語言間的對話。

Travis美國代表史蘭德（Robb Selander）在CES活動中示範這項翻譯裝置，並對法新社表示：「在人們互相可接近的情況下，科技能為我們搭起橋樑，但唯有我們彼此完全瞭解，才能有真正的連結。」

「我們迫切想要打破語言的藩籬。」

Travis的翻譯裝置和雲端運算同步，可以翻譯80種語言。Travis的一個基金會正在致力將世界上較不為人所知的語言「數位化」。

Travis國際事務經理葛洛里（Elissa Glorie）說：「語言一旦數位化，不但可運用在像Travis的翻譯技術，還可以運用在教育和文化保存。」

葛洛里指出，語言一旦數位化，也意味著使用這些語言的人比較有機會享受科技進步的好處，像是聲控電腦或虛擬助理等。

Travis去年初成立，並於4月在群眾募資平台Indiegogo推出翻譯裝置，而募資結果超過公司原先設定的目標。

根據史蘭德，定價199美元的Travis翻譯裝置預購訂單超過8萬台，目前大多已經交貨。