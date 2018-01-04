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以北京為師?迎哈利婚禮英國擬驅趕低端人口美化市容

2018-01-04 17:22聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國「衛報」報導，英國哈利王子與未婚妻梅根將於今年5月19日在溫莎堡教堂結婚，溫莎堡所在的溫莎-梅登黑德市巿議會主席2日致函警方，要求於婚禮前採取行動，趕走所有露宿者，以恢復社會秩序。有巿民認為露宿者普遍沒有攻擊性，無必要趕走他們，批評此舉治標不治本；但也有居民指大部分露宿者均有居所，藉行乞騙財。

溫莎堡的聖喬治教堂。美聯社
溫莎堡的聖喬治教堂。美聯社
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哈利與梅根的訂婚照。路透
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英國婚禮結婚

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