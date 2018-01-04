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印尼國民點心煎蛋餅 料滿皮脆挑動味蕾

2018-01-04 17:27中央社 雅加達4日專電

「灑上滿滿的起司和奶油，內餡則是滿滿的蔥花和牛肉，端出前再用噴槍火烤一下表皮。」這就是印尼人最愛的國民點心Martabak。它的美味是許多印尼遊子的最愛。

印尼甜食豐富多樣，其中最受歡迎的一樣就是「煎蛋餅」（Martabak）。在印尼有兩種煎蛋餅，一種是甜的煎蛋餅，另一種是鹹的煎蛋餅。

煎蛋餅的基本原料有麵粉、奶油、雞蛋、酵粉、少許鹽還有糖，攪和成漿，再倒入鍋裡煎烤。烤完後，煎蛋餅可以隨顧客喜好，灑上花生、起司、巧克力等各種配料，有的店家後還會淋上煉乳。

記者實地前往雅加達莎里納購物中心（Sarinah）附近的煎蛋餅店家，品嚐這讓許多印尼人回味無窮的國民點心，只是這一次要體驗的不是一般人常吃的「甜」煎蛋餅，而是餡料滿滿的「鹹」煎蛋餅。

只見師傅伊曼（Irman）拿起鋼杯，加入一把滿滿新鮮蔥花，熟練地拿起兩個蛋打入鋼杯攪拌，再放入牛肉碎塊。另一旁，他的同事拿起一個拳頭大小的麵團，一邊揉勻一邊拍打，最後拉大成一張類似批薩底座的麵皮。

接著伊曼把鋼杯內的餡料倒在熱氣騰騰的偌大平底煎鍋上，不斷用滾燙熱油來回澆淋在煎蛋餅上，不一會兒功夫，煎蛋餅表皮已經呈現金黃酥脆的顏色。

這份「牛肉蔥花煎蛋餅」還沒做完，伊曼接著在煎蛋餅表層上，加上滿滿的鮮奶油和起司，並以火槍來回噴烤，濃濃的奶香瞬間撲鼻而來。

「牛肉蔥花煎蛋餅」入口咬下瞬間，滿滿的蔥花香氣和牛肉甜味在嘴裡溢散開來，而煎蛋餅表層的奶油和起司則添加濃郁的鮮甜滋味，「鹹中帶甜」的多層次滋味巧妙結合，一點也不衝突。

伊曼告訴記者，製作煎蛋餅的重要關鍵因素在蛋的品質，蛋的好壞攸關煎蛋餅的成敗。此外，在煎煮的過程中，火候的掌握也很重要，不能煎得太焦，否則煎蛋餅吃起來的口感就會太硬。

印尼巧克力雅加達

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