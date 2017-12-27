玩偶發出母生前錄音 男孩拆耶誕禮物痛哭

2017-12-27 11:50 中央社 波特蘭26日專電



住在佛羅里達州奧蘭多一名男孩，今夏遭逢喪母打擊，但耶誕節卻收到播放母親生前留言的猴子玩偶，讓他一聽便痛哭失聲。影片在臉書曝光後，兩天突破184萬餘瀏覽人次。

住在奧蘭多的單親爸爸瓦爾加斯（Antonio Vargas）24日在臉書上傳三段影片並發文寫道，他為兒子準備的耶誕禮物，是一隻能講話的猴子玩偶，「好讓我兒子能夠再次聽到他媽媽的聲音」。他表示，孩子的母親已於今年7月4日過世。

瓦爾加斯寫道：「我們向來以『小猴子』當做兒子的小名。所以，在耶誕節這天，他的夢想成真了。我全心全意深愛這個小子，爸爸愛你。」

分享的三段影片，除了有瓦爾加斯在玩具店委託工作人員特製猴子玩偶的影片，也有玩偶發出語音錄音的影片，發出的留言包括「我愛你直到世界盡頭」、「給我一個大大的擁抱，我愛你」、「我非常愛你們，我也永遠愛你們」、「跟他說媽媽很愛他」。

最後一段影片則是瓦爾加斯讓兒子拆禮物的影片。在影片中，穿著灰色棉衫的男孩安東尼（Antonio JrVargas）最初見到禮盒內所裝的禮物是玩偶，表情頗為尷尬。但在父親鼓勵下，男孩按下玩偶手掌，聽到發出聲音竟是母親生前的語音留言，立刻把玩偶緊抱在臉前，並且開始哭泣。