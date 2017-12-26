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星樟宜機場 不再呼叫乘客登機

2017-12-26 22:53聯合報 記者李京倫╱即時報導

新加坡聯合早報報導，新加坡樟宜機場下月起全面終止呼叫乘客登機的廣播服務，只有緊急事故、孩童走失和航班延誤等重要信息才會透過廣播系統通知乘客。隨著新措施生效，響徹機場四個航廈的廣播量將減少一半，為乘客營造更寧靜的機場環境。

樟宜機場集團26日宣布這項名為「寧靜機場計畫」的措施時指出，機場今年的乘客量首次突破6000萬人次，乘客量未來幾年也會繼續呈上升趨勢。隨著航班與乘客數量增加，若按現有頻率持續呼叫未登機乘客和發出最後登機（final call）廣播，搭客大廈將變得越來越吵雜，航班延誤和登機口變動等重要信息也可能淹沒在大量的登機廣播之中。

樟宜機場集團發言人說：「我們希望優先處理更重要的信息。」

目前，樟宜機場四個航廈平均每五分鐘就有一個廣播。各大航空公司過去可無限次透過機場廣播系統，呼叫尚未登機的乘客趕往登機口。2013年底，樟宜機場集團與航空公司合作減少登機廣播數量，有的航空公司如今已停止呼叫個別乘客登機，只作最後登機廣播，有的則限定每趟航班最多只能呼叫五名遲到乘客。

發言人指出，2014年減少登機廣播後，登機遲到的旅客人數「並未明顯增加」，航空公司也未反映有更多乘客錯過班機。

在國外，不少主要城市的機場也已停止呼叫乘客登機的廣播。香港機場如今只在特別情況下呼叫個別乘客，比利時布魯塞爾機場也已停止使用廣播，只有發生緊急事故時才動用這個媒介通知所有乘客。

德國慕尼黑機場則是以顯示航班信息的自助服務櫃台取代廣播系統。乘客可使用視訊功能向機場客服人員提出問題，服務櫃台也可以列印乘客所需的航班信息。

樟宜機場。歐新社
樟宜機場。歐新社
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