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法國人耶誕節後轉賣禮物 CD和書最多

2017-12-26 23:00中央社 巴黎26日專電

法國人在平安夜互贈禮物，但未必每個人都喜歡自己收到的東西，每年平安夜一過，拍賣網站上的販售告示就暴增。各類禮物中，被轉賣機率最高的是CD或DVD、電玩遊戲和書。

費加洛報（Le Figaro）報導，線上購物網站PriceMinister調查，46%的法國人已經或打算把自己今年的耶誕禮物賣掉。

根據調查，18歲到34歲的青年中，有62%打算轉賣耶誕禮物，是所有年齡層中最多；若以性別來看，女性有51%傾向轉賣耶誕禮物，男性則有41%。

報導引述樂天PriceMinister（PriceMinisterRakuten）執行長馬提歐（Olivier Mathiot）的分析表示，年輕人偏好購買划算的東西，且比較常上網，也更錙銖必較；而女性比男性更常管理家庭開銷，對家庭預算更謹慎。

PriceMinister還調查了今年最可能被轉賣的耶誕禮物排行榜，前5名分別是CD或DVD、電玩遊戲、書籍、裝飾擺設，以及高科技產品。

其中，CD或DVD、電玩遊戲和書籍，都有52%到53%的機率被轉賣。

至於轉賣禮物的理由，最常見的是「我不喜歡這個禮物」、「我用不到這個禮物」，以及「與其丟掉或回收，轉賣掉比較好」。

最容易被轉賣的耶誕禮物，通常來自遠親和同事；配偶、孩子、兄弟姊妹和父母親贈送的禮物，則較不會被轉賣。

電子商務網站eBay也做了類似調查，發現17%的法國人對自己的耶誕禮物感到失望，打算轉賣。

報導說明，eBay網站估計25日、26日兩天，就有70萬件販售告示上架，自25日起到1月3日，可能有多達300萬件告示上架。

法國人對待不喜歡的耶誕禮物，還有一個新方法：出租。租賃網站E-Loue.com自25日起，有比平日多10倍的出租告示上線，其中很多人是想把自己的耶誕禮物租給別人，主要是科技產品、玩具和小家電。

報導引述E-Loue網站的說法表示，出租耶誕禮物，既可讓自己不喜歡或用不到的東西有了用處，還能獲得一點報酬，且避開了轉賣耶誕禮物的罪惡感。

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