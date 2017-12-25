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Siri亂入莎翁戲劇 全場爆笑

2017-12-25 22:45聯合報 記者李京倫╱即時報導

英國某劇院日前上演一部劇目時，一名觀眾的iPhone智慧語音助手Siri亂入。

英國「舞台」周刊（The Stage）於是對類似劇場搞笑瞬間進行了盤點。

事件發生在英格蘭布里斯托市的Bristol Old Vic劇場，當時正在上演莎士比亞的悲劇「凱撒大帝」。演員說完「老兄，有什麼新聞嗎？」（Sirrah, what news?），一名觀眾手機中的Siri被激活，禮貌地問剛才說了什麼。

還有一次在東約克郡的Hull Truck劇場，台上模仿的狗叫聲引起觀眾席中一隻導盲犬的熱烈回應，看起來「十分搞笑」。

iPhone的個人智慧助理Siri。美聯社
iPhone的個人智慧助理Siri。美聯社
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劇場英國Siri
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