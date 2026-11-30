白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）29日在CNN節目上表示，若證實輝達（Nvidia）最先進的AI晶片流入中國，美國將加強高階半導體的出口管制，下一代先進晶片的銷售程序也會更為嚴格。

然而，哈塞特極力淡化輝達執行長黃仁勳涉及的爭議，強調即使已有晶片運往中國，也很快就會過時，被更先進且受更嚴格審查的產品取代，且即使前一代晶片流出，也只是會短期縮小美國優勢。他並稱輝達未來晶片幾乎全數供應美國企業，是美國的競爭與安全優勢。

哈塞特表示，「就最先進、最新的那批晶片而言，如果其中真有部分流入不當人士之手，或是透過資料中心而間接落入不當人士之手，這絕對是需要加強管制的事情。」

他還說：「這些晶片其實很快就會過時，並被更好的晶片所取代，而新的晶片將受到更嚴格的審查。」他並補充，「如果前一代晶片真的落入不當人士之手，那也只是短期內縮小了美國所擁有的巨大優勢。」

哈塞特的談話並未證實目前最先進的現行型號晶片已流入中國。彭博先前報導，兩家中國企業在一座與黃樂（Alice Huang）有關的上海資料中心，安裝了輝達的Blackwell。