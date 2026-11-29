美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）今天在他的社群媒體平台X發文表示，Google（谷歌）有興趣向SpaceX租用更多算力，但他未做進一步說明。

路透社報導，SpaceX在6月首次公開募股（IPO）前已宣布與Google簽訂雲端算力供應協議，內含約11萬顆輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）及其他中央處理器（CPU）、記憶體和相關零件，合約始於今年10月終於2029年6月，每月費用為9億2000萬美元（約新台幣304億元）。

Google的對手Anthropic今年5月也表示，已與SpaceX達成算力租用協議。根據SpaceX在6月呈報的監管資料，其與Anthropic和Google簽訂的算力合約總值700億餘美元（約新台幣2兆3100億餘元）。

生成式人工智慧（AI）服務問世後，運算基礎設施需求大增。SpaceX除了現有在美國田納西州曼菲斯（Memphis）地區的算力中心，也正在擴充運算資源，本月表示將斥資740億餘美元在其位於德州里奧格蘭德河谷（Rio Grande Valley）的星際基地（Starbase）興建1座超級電腦，及在亞利桑那州的科奇斯郡（Cochise County）打造第2園區。