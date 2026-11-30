美國川普政府正大張旗鼓掃蕩合法移民，規模是現代移民制度建立50多年來最大，已使外國高技術專業人士赴美求學、工作並最終定居的管道受阻。當局稱此舉是要保護美國勞工，但航空、科技、醫療等產業已受到實質衝擊。

8月時，華府宣布來自50國（多為非洲國家）的公民申請訪客簽證，須繳交最高2萬美元保證金，以遏止簽證逾期滯留，卻也成為外國航空公司的高階主管和受訓飛行員不願赴美的一大原因，導致20多家外國航空公司與波音的購機談判遭延宕。

去年，華府對部分H-1B簽證課徵10萬美元費用，目前正試圖擴大適用於其他簽證和工作計畫，10月還禁止微軟等數家公司為員工申請H-1B或其他工作簽證轉換綠卡，迫使企業只得資遣資深員工或將他們調往海外，在商界引發震撼。

7月，一名巴西籍跨國企業主管持L-1簽證在美工作五年並已遞交綠卡申請，在堪薩斯城機場準備搭機出差時，遭移民當局上銬拘留。因綠卡待審期間原簽證已過期，幾天後才獲法官准予保釋。國土安全部證實此案，並強調「待決申請不賦予合法身分」。

醫療業也受衝擊。愛阿華州的Great River健康公司旗下129名醫師中，約30%以國際學生身分來到美國。醫療長萊恩表示，美國本地醫師不願前往偏遠地區執業，但移民願意。他正趕在新費用生效前聘請三名新醫師，一旦新規上路，醫院將無法負擔相關預算，醫師人力可能短缺。

白宮表示，這些措施是為了根除外包公司及僱用低薪應屆畢業生的雇主濫用簽證的情形，強調「美國不缺人才」。

美國總統川普雖曾表示願與民主黨合作改革，並對移民更寬容，但他認為制度遭濫用，執行細節交給白宮幕僚長米勒。米勒已指派副手索爾茲伯里接手後續相關會議，預料打壓行動仍將延續。