美國、英國、歐洲、日本及南韓過去一個月來，持續遭受一系列備受矚目的網路攻擊事件，不僅引發大西洋兩岸憂心日漸老舊的數位基建設施，也擔心資訊科技系統在人工智慧（AI）時代，更容易受到駭客和網路恐怖份子攻擊。資安專家警告，人們日常依賴的數位基礎設施明年可能面臨更重的壓力。

過去一個月來，美國能源、物流等企業陸續遭遇勒索軟體攻擊，財政部金融犯罪執法局表示系統遭遇「未經授權的訪問」，可能遭到網路攻擊，已讓部分服務下線，另據紐約時報報導，美國中情局（CIA）和美國國家情報總監辦公室近期發現一項網路安全漏洞，導致某些非機密資訊外流。

英國倫敦市議會與德國無人機製造商Quantum系統都遭到網路攻擊，法國超市的冷藏系統遭駭，甚至波及血庫冷藏系統，駭客上周還入侵國際足總（FIFA）系統，竊取了「個人和企業資訊」。

南韓金融與政府機構接連遭受攻擊，導致個資外洩，日本企業也因陸續遭遇駭客攻擊，出現個資外洩潮。

最新受害者為英國就業及退休金事務部（DWP）服務中斷，證實是因遭受網路攻擊，迫使政府當天關閉大部分的福利系統。

AI模型找出軟體漏洞的速度比人類還快，已引發資安攻擊方與防守方之間的軍備競賽，各組織都正尋求趕在這些漏洞被駭客利用前，先行發現並修復。

同時，隨著AI模型解決複雜數學問題的能力快速提高，電腦科學家也擔心，這項技術可能會對支撐網路安全的算式進行逆向工程。

網路安全公司Sophos高級主管皮林表示，「看到這些事件接連發生，難免會讓人擔憂原因、以及支撐日常生活的系統韌性」。「網路威脅不僅變得更複雜，也變得更快、更隨處可見，且更密集」。

到目前為止，少有證據顯示一般駭客正運用AI，利用複雜的弱點展開攻擊。資安研究員指出，最常被使用的AI工具，多為欺騙民眾交出登入資訊的釣魚行動。

然而，幾乎所有資安專家都預期，駭客活動將更為精密，網路攻擊的事件數量與頻率都將提高。皮林說，「我們所有人依賴的數位基礎設施，未來一年可能承受更重的壓力」。