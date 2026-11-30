美國總統川普家族支持的「世界自由金融公司」（World Liberty Financial）所發行的加密貨幣「WLFI」，行情在28日突然暴跌約50%，29日盤中依然低迷，凸顯與政治人物關係密切的加密資產，具有高度波動性。

WLFI從去年9月開始交易以來，累計已跌掉逾90%，從11月27日深夜至28日清晨更出現一段急跌約50%的跌勢，跌到約0.018美元，單日跌幅在與川普掛鉤的加密資產中，也是數一數二大。

CoinMarketCap平台的報價顯示，WLFI在29日盤中報0.01647美元，成為川普在2025年入主白宮後，旗下事業的最新挫敗。

在11月期中選舉贏得聯邦參、眾兩院多數席次的民主黨，已將川普及其家族的加密貨幣事業，列為2027年1月新國會上任後的重點調查項目。

這款加密幣價格急跌，也凸顯加密資產的投資風險，交易所的操作、加密貨幣解鎖以及市場流動性變化，都可能引發價格劇烈波動。