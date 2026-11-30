在全美有22分行、資產額約59億美元的聯合富達銀行（United Fidelity Bank），已遭美國聯邦監管機關接管並關閉，成為美國2024年來最大宗的銀行業倒閉案。

美國財政部貨幣監理局（OCC）發布聲明表示，認定聯合富達銀行的「狀態的安全或健全度已不足以從事交易業務」，可能無法滿足存戶需求。

聯邦存款保險公司（FDIC）表示，聯合富達銀行的所有存款與資產，將由「第一公民銀行」(First Citizens Bank)接手，原有的22家分行將於30日前以第一公民銀行分行的名義重新開業，客戶帳戶也將自動完成移轉。

存戶無須採取任何行動，期間仍可正常提領資金與使用各項服務。FDIC估計，這起案件將使其存款保險基金支出18.3億美元。該基金由銀行業出資挹注，旨在於銀行倒閉時保障受保存款。

這是2024年擁有約60億美元資產的共和第一銀行（Republic First Bank）倒閉後，牽涉資產規模最大的美國銀行業倒閉案。FDIC網站顯示，美國今年已有七起銀行倒閉事件，為近十年來最多，但比起2003年倒閉的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和第一共和銀行（First Republic Bank），資產規模相對較小。

聯合富達銀行總部位於美國印第安納州艾凡斯市（Evansville），分行分布在印第安納州、伊利諾州、佛羅里達州、科羅拉多州和美屬維京群島（Virgin Islands）。根據FDIC資料，截至9月底的存款總額約為54億美元。

第一公民銀行董事長兼執行長小霍爾丁（Frank B. Holding, Jr.）表示：「我們相信這起交易在財務和策略上都極具吸引力，並期待迎接新客戶，贏得他們的信任，並為本公司未來的持續成功奠定基礎。」

共和黨籍的聯邦參議員銀行委員會成員班克斯（Jim Banks）表示，他將在30日接受完整的事件簡報，「我已和FDIC及OCC合作，限制對存戶造成的衝擊，確保平順轉移」。