即便近來股市的人工智慧（AI）行情走下坡，美國民眾仍積極累積美股，大量資金以罕見速度湧入指數型基金（ETF）及共同基金，今年來資金淨流入額超過4,500億美元，全年可望創新高紀錄。

EPFR機構的數據顯示，美股ETF與共同基金今年來已吸引超過4,500億美元的新資金，全年可望締造新猷。目前美國家庭的美股曝險占家庭金融資產總額的比重，已超過40%，逼近1950年代頂峰水準。

11月以來，美國期中選舉結果及輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳風波的衝擊，雖使AI行情動盪，但截至18日止流入美股基金淨額仍超過1,410億美元，儘管同期標普500指數下跌3.4%。今年到9月為止，美股基金已連續13個月呈現資金淨流入。

這些資金流入的來源包括401（K）退休年金帳戶自動投入，以及非強迫買進。一些投資人仍然「逢跌即買」（BTD），這也意味著美國民眾的財富與AI行情息息相關。

美股之前三年的年投資報酬率都達二位數百分比，AI股的漲幅更高，已使許多短線投資人加碼投入。一些Z世代年輕人已放棄購屋，將原先打算作為頭期款的資金轉進股市，「嬰兒潮」世代也積極提高股票在資產組合中的比重，許多人今年甚至借錢買股。

由於民眾的財務與股市更加糾結難分，因此若出現較長期的賣壓，將造成更廣泛的衝擊。