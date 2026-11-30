南韓股市今年來呈現「雲霄飛車」般的走勢後，南韓主要金融機構主管據傳29日商討擴大股市穩定基金規模一倍，提高到20兆韓元（150億美元），以協助平緩劇烈波動的走勢。總統李在明也矢言，必須強力回應市場的失序波動。

韓聯社、韓國經濟日報、韓國前鋒報等南韓媒體報導，國營的韓國產業銀行（KDB）29日和KB銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行及NH農協銀行等五大商業銀行與券商的代表，開會商討擴大股市穩定基金規模。

這五家銀行已共承諾出資4.7兆韓元，目前正考慮各自提高出資承諾到上看2兆韓元，若果真如此，股市穩定基金規模將攀抵16.06兆韓元，再加上其他參與業者的額外承諾，整體規模可望達20兆韓元，比原本的10.76兆韓元倍增。

李在明29日表示，以韓股規模來看，股市穩定基金要產生「顯著結果」的影響可能有限，但有助提振信心，「我們必須全力以赴，波動仍不正常之高」，「改善市場基本面很重要」。

成立於2020年的股市穩定基金，迄今都還沒真正進場買股，但近來人工智慧（AI）論述信心動搖，導致韓股大起大落，使各界再度關注這檔基金，當局也僅表示隨時準備動用。

韓股6月底是全球AI交易的「模範生」，今年來累計漲幅達116%，但之後隨著個股槓桿指數型基金（ETF）引發市場動盪、AI信心減弱，拖累韓股重挫，今年來漲幅只剩17%，股價高於100萬韓元的股票上半年有14檔，如今降至只有四檔，包括SK海力士、曉星重工、三星生物製劑及三養食品。

這波跌勢也讓韓股明年展望更趨黯淡。富達國際多資產投資組合經理人伊凡斯索波羅斯說，韓股的教訓是在結合槓桿連結、部位太擁擠，曝險過度集中於單一的全球題材後，強勁的基本面題材也會失去穩定。他預期投資人將更慎選標的，看重獲利能力、自由現金流和股東報酬。Vantage Point資產管理公司投資長費瑞斯，正審慎尋求重建韓股部位。其他投資人放眼和AI關係不大的個股，例如零食製造商；有些人歷經今年動盪，對南韓股票胃口盡失。