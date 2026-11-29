德國身心障礙者失業率連續3年上升，失業人數創13年來新高。研究指出，製造業裁員、民間企業聘僱意願不足及人工智慧（AI）帶來的職場轉型，正為身障者融入勞動市場帶來挑戰。公益組織憂心，經濟持續疲軟恐使德國就業平權進程倒退。

德國公益組織「人類行動」（Aktion Mensch）與產經媒體「商報」（Handelsblatt）旗下研究所近日共同發布2026年「就業包容性指標」報告。

報告顯示，去年德國重度身障者失業率從前一年的11.6%升至12%，失業人數增加逾5%，達18萬4720人。今年情況持續惡化，10月登記失業人數已達19萬2770人，較去年同期增加4%。

為保障身障者就業權益，德國法律規定，擁有20個以上工作職位的雇主有義務聘僱重度身障者，法定聘僱比例原則上為5%，未達標者須繳納補償金。然而，德國民間企業的實際聘僱比例僅4.2%，公部門則達6.1%，整體聘僱比例為4.5%。

德國法律也對重度身障員工提供特別解僱保障，雇主原則上須取得主管機關同意才能解僱。然而，去年雇主提出的解僱申請件數增加逾15%，達2萬5711件，反映經濟疲軟對身障者就業穩定性的衝擊。

報告指出，身障者在勞動市場面臨雙重劣勢，景氣復甦時往往較晚受惠，經濟低迷時卻承受更大衝擊。一旦失去工作，身障者也更難重返職場，找到新工作的機會不到非身障者的一半。

此外，德國產業結構轉型正加劇身障者的就業困境，近年德國裁員主要集中在製造業，身障者在製造業任職的比例相對較高，新增工作機會卻多出現在服務業，身障者面臨轉職及學習新技能的壓力。

另一方面，人工智慧的發展也為身障就業帶來機會與風險，雖然數位輔助系統、無障礙操作介面及個人化學習工具，有助降低身障者在職場面臨的障礙，但若科技開發過程忽略身障者需求，恐進一步加劇既有的不平等。

人類行動組織發言人馬克斯（Christina Marx）分析，企業在經濟不穩定時期更容易削減職場共融的相關投入，使就業平權再受挫折；而人工智慧究竟能促進身障者融入職場，還是使他們進一步遭排除，不單是技術問題，更取決於企業與政府如何運用科技及承擔社會責任。