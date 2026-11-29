知情人士透露，韓國科技業巨擘三星（Samsung）26日向董事會展示1款人形機器人原型機，並計劃明年1月對外發表。顯示三星正在記憶體晶片和智慧手機業務之外尋求新的成長動力。

路透社報導，人形機器人市場日益競爭，主要業者有中國的宇樹科技（Unitree）及美國的波士頓動力（Boston Dynamics）和特斯拉（Tesla）。消息人士表示，三星打算在美國拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）展示這款新產品。

三星7月成立了「機器人體驗」（RoboticseXperience）部門，負責統籌機器人研發、長期策略規劃及商業化進程，且直接向共同執行長盧泰文匯報。

知情人士表示，三星當天在其位於首爾的機器人研究中心舉行這場展示會，盧泰文也親自出席。展示重點在這款人形機器人的全身控制，及運用手臂和雙手拿取與操作物品的能力。

消息人士還說，三星正聚焦在精進機器人的手部操作技術。這對人形機器人而言是關鍵挑戰，因為若要執行工廠內各項作業，須確保能正確將物品抓取、轉向及重置。

三星目前生產晶片、顯示器、手機、電視及家電，3月曾說目標最晚2030年讓旗下工廠轉為人工智慧（AI）主導，並將人形機器人導入製造程序。