在全球供應鏈重組與印太海洋治理深化的雙重浪潮下，台灣與加拿大的船舶產業具強大合作潛力。溫哥華台灣貿易中心表示，無論是豪華遊艇出口商機，或是智慧無人船載具的科技對接，台加海事合作正從單純的設備買賣，邁向高附加價值的產業結盟。

溫哥華台灣貿易中心和卑詩省台灣商會日前合作舉辦推廣「台灣遊艇展」活動。溫哥華台貿中心主任邱仕敏表示，台灣遊艇製造業長期穩居亞洲第1、全球第4，加拿大是台灣遊艇第3大出口國，如今在全球經貿版圖重整和地緣政治變化下，台灣和加拿大的船舶產業合作，不僅著眼於休閒遊艇的商機，更衍生至商用造船、海事工程與無人船科技等多重領域。

邱仕敏對中央社表示，加拿大擁有廣大的海岸線及豐富的海洋資源，在海洋科技、無人船及自主航行系統方面具備研發能量；台灣則具有電子通訊、半導體、精密機械及船舶製造等完整產業基礎，並且擁有成熟的造船供應鏈。

結合加拿大在自主航行、海洋感測及相關軟體技術方面的優勢，以及台灣在船體製造、電子控制、系統整合及量產方面的能力，有機會共同開發具有國際市場競爭力的無人船產品。

台灣和加拿大在海洋科技與船舶產業的合作持續不斷。例如去年5月加拿大海洋科技公司Marine Thinking和台灣成功大學測量與空間資訊學系合作，完成無人水面載具（USV）的測試與應用。

去年8月，台灣與加拿大簽署暗船偵測系統（DarkVessel Detection）合作備忘錄，透過相關衛星資料及分析技術，協助辨識關閉船舶自動識別系統（AIS）的可疑船隻，強化非法、未報告及未受規範漁業活動的監測能力。

卑詩省台灣商會會長朱彥綺對中央社說，台灣在資通訊硬體製造的能力獲得世界認可，結合加拿大的科技創意優勢，雙方在智慧船舶與綠色低碳航運的合作空間廣闊。

台灣遊艇產業早年從駐台美軍委託淡水河畔幾家小型木造舢板廠商製作遊艇開始，逐步打造出世界級豪華遊艇技術，如今進一步邁向 「海事安全科技」以及「無人載具研發」領域。

加拿大企業家黃信雄和陳大衛得知這段發展史深感振奮，都說航行安全是重中之重，而台灣不僅有傳統精湛的造船工藝，更有當代先進的科技能力，這是其他國家難以匹敵的。

這場台灣遊艇產業推廣活動在溫哥華高檔飯店JWMarriott Parq Vancouver舉行，酒店銷售主管TommyKiernan趁機向參與活動的台商介紹飯店豪華設施，並對中央社表示，溫哥華海濱停靠了無數豪華遊艇，相信很多都出自台灣設計製造，也希望有機會看到台灣和溫哥華聯手舉辦遊艇展，進一步拓展商機。