石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將在明天召開線上會議，共商明年產油量的配額。數名分析師預測，在市場展望不明確的情況下，談判將會相當艱難。

法新社報導，石油輸出國組織（OPEC）12個成員國與非成員國的夥伴國共組OPEC+。OPEC+明天也將討論一項迫切的議題，也就是討論各成員國的基準產能水準。基準產能水準是分配產油量配額的依據。

經過美國顧問公司DeGolyer and MacNaughton為期兩年的分析，作為2027年起分配產油量配額的參考基準已經完成評估。

OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）在本月中旬表示，「各國最大的可持續產能，首次透過獨立且客觀的程序完成評估與確認。」

而美國對其中一個OPEC成員國伊朗的戰爭，以及俄羅斯入侵烏克蘭期間，能源基礎設施遇襲的事件再度升溫，這些因素使市場前景更難預測。

能源市場研究公司睿諮得能源（Rystad Energy）分析師李昂（Jorge Leon）推測，接下來的談判，「會是OPEC+這幾年來，最複雜的會議」。他告訴法新社，「這個組織要敲定一些產量目標將會非常困難。」

彭博（Bloomberg News）先前引述OPEC+內兩個不具名的消息人士披露，鑑於地緣政治局勢充滿不確定性，OPEC+可能維持目前的產量配額，不調整明年1月的配額。

由於俄烏戰爭及美國攻擊伊朗，市場經歷數月供應短缺與油價飆漲後，國際能源總署（IEA）預測，石油市場於今年第4季將重新出現供過於求的情況，原因是供應量增加，但需求依然疲弱。

全球風險管理公司（Global Risk Management）分析師拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）認為，「全球石油可能供過於求的現象，可能使2027年必須削減產量。」

法新社指出，若石油市場屆時真的供過於求，OPEC+成員國面臨的關鍵問題是，誰願意承擔減產。

波斯灣的戰事與俄烏戰爭升溫，已嚴重擾亂數個主要成員國的石油產業。

睿諮得能源分析師李昂表示，「每個生產短缺的國家都有充分理由主張，短缺只是暫時性的。」而這些國家可能因此要求提高生產配額。