由川普家族支持的世界自由金融公司（World Liberty Financial）發行的加密貨幣，一夜之間價格暴跌約50%，凸顯與政治人物關係密切的加密資產具有高度波動性。

路透社報導，這款加密貨幣自2025年9月開始交易以來已累計暴跌逾90%。今天上午報價約為0.018美元（新台幣0.59元），低於前一天的0.039美元。

這波從27日深夜持續至28日清晨的拋售潮，創下與川普掛鉤的加密資產最劇烈單日跌幅之一，此時正值外界對川普家族日益深入涉足數位資產領域加強審視之際。

這款加密貨幣價格下跌凸顯加密資產的投資風險，交易所的操作、加密貨幣解鎖以及市場流動性變化，都可能引發價格劇烈波動。

由美國總統川普及其家族支持的去中心化金融企業世界自由金融公司在社群媒體發文表示，幣安（Binance）已自動將與這款加密貨幣掛鉤的未平倉永續期貨合約全數結算並平倉。

加密貨幣交易所幣安隨後在社群平台X發文表示：「我們已注意到有關世界自由金融公司永續期貨部位的相關報導，團隊正積極檢視市場活動及交易執行數據。」

世界自由金融公司和幣安今天均未立即回應置評請求。

路透社6月曾報導，與川普有關的加密貨幣事業已為川普家族帶來數十億美元收益，但許多外部投資人卻蒙受巨額損失。