美國黑色星期五網購熱、門市冷。食品及汽油漲價擠壓家庭預算，消費者縮減送禮名單、改買便宜商品，零售商祭出折扣也未必能打動買家。

Adobe Analytics初步數據顯示，截至美東周五晚間6時30分，美國黑五網購金額達97億美元，年增12.8%，增幅高於原先預估的全天9.2%。前一天感恩節的網購金額則達71億美元，年增10.4%，主要由電子產品、玩具及服飾折扣帶動。

實體店面表現較弱。追蹤門市人流的Passby統計，截至晚間6時30分過後，全美商店造訪人次約7.6億，較去年同期減少2.4%。不過，各家零售商表現不一。百思買27日傍晚前的人流較去年增加3.2%，沃爾瑪和Target也略增；樂高門市下午的人流則增加逾5%。

有消費者認為，折扣還不足以抵銷物價漲幅。一名洛杉磯購物者原本期待門市優惠比網路更好，逛到接近中午，卻打算空手而回。

彭博走訪多處商場也發現，部分門市27日上午冷清。紐約郊區購物中心找得到停車位，曼哈頓一家高檔商場甚至警衛比顧客還多。不過，雨勢也有可能影響。

購物金額仍預料成長，但須考慮物價因素。PwC估計，今年節慶支出將成長5.4%，扣除通膨後成長2.8%。NRF則預估，11月至12月節慶零售銷售額將年增4.2%，略高於1兆美元。