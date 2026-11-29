馬斯克表示，Google有意向SpaceX租用更多算力。他也指出，SpaceX每顆繪圖處理器（GPU）的平均租金正在上漲，算力基礎設施業務也日益成為該公司重要營收來源。

馬斯克28日發文表示，「不確定誰會買得更多，但Google已表達向我們租用更多算力的興趣」。

此時正值Google持續大舉投資Gemini AI生態系，與OpenAI和Anthropic等前沿AI開發商相競爭。

馬斯克也指出，人工智慧（AI）算力市場的租金走勢日益分化，專為高頻寬AI訓練設計的大型互連算力區塊，租金持續上漲，有時甚至大幅攀升，小規模算力的租金則不斷下滑，尤其是約5,000顆GPU以下的算力區塊，「整體而言，SpaceX每顆GPU算力的平均租金正在上漲」。

這意味著，儘管較小規模的算力租賃合約面臨壓力，市場對大規模AI訓練基礎設施的需求，正日益支撐SpaceX的定價能力。

紐約時報近期報導，SpaceX向Anthropic和Google等AI公司出租算力，每月營收達數十億美元，旗下AI基建部門的營收占比已經過半。這項業務的重要性日增，甚至在公司內部引發不同陣營間的對立。

Anthropic與SpaceX的合約金額為每月約31億美元，Google則是約8億美元，兩者的合約可延續至2029年，但任一方均可在提前90天前通知的情況下終止合約。

另一方面，特斯拉預定12月3日召開年度股東大會，執行長馬斯克最快當天宣布特斯拉和SpaceX合併。

過去數月來，關於兩家公司合併的揣測甚囂塵上。馬斯克上月表示，兩家公司已成立特別委員會，研究合併事宜，18日又向記者表示，旗下公司整合後「或許」能發展得更好。

巴隆周刊則指出，合併將稀釋SpaceX投資人的每股盈餘，特斯拉股東期待的股價漲幅也不太可能實現，唯獨馬斯克將進一步鞏固對這兩家公司近乎絕對的控制權。