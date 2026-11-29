晶片股27日強彈，帶動美股收高，那斯達克綜合指數創下七個月來最大單周漲幅。但AI投資及利率疑慮未解，本周就業報告、黃仁勳國會作證，以及邁威爾（Marvell）和Salesforce財報，將考驗反彈能否延續。

美股27日因感恩節假期提前收盤，道瓊工業指數上漲592點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.6%和2.3%。一周下來，那斯達克綜合指數大漲6.7%，創下4月以來最佳表現；道瓊上漲5.5%，則是2022年以來最大單周漲幅；標普500上漲5.6%，也創下2025年4月以來最大單周漲幅。

費城半導體指數在記憶晶片及AI供應鏈股領軍反彈4.7%。美光和邁威爾漲逾7%；台積電ADR也漲3.2%。費半和台積電ADR周線分別大漲9.3%和10.9%。

輝達27日僅漲0.8%，周線仍漲20%，主要受惠於黃仁勳23日回任執行長。Anthropic大漲近11%，收91.88美元，重返發行價之上。

瑞銀股票策略師弗勒說，市場已出現許多賣壓耗盡的跡象。在目前水準，只要波動稍微下降，依風險調整部位的基金就會開始買進。但他也提醒，感恩節前後交易清淡，即使買盤增加不多，也可能推升明顯漲幅。

XTB研究主管布魯克斯則提醒，AI行情的基本面問題尚未解決，包括龐大投資能否獲利，以及融資成本有多高。

美國12月4日公布11月就業報告，是聯準會（Fed）12月8至9日決策會議前最重要的經濟數據。LSEG調查的經濟學家預估，11月非農就業人數增加9萬人，失業率為4.1%。

市場普遍預期Fed在12月升息1碼，真正牽動股市的是，官員會不會釋出加快升息的訊息。Fed官員自28日起進入會前緘默期。

全球市場本周也關注黃仁勳12月1日將赴聯邦眾議院情報委員會、外委會和「美國與中共戰略競爭特別委員會」的閉門訪談，說明先進晶片流向與相關爭議，以及12月3日赴參議院銀行委員會作證。標普上周已將輝達信用評等列入負向信用觀察，公司治理及調查進展仍是市場焦點。

各家機構的預測仍顯示，美股大盤到2027年底仍有逾12%上漲空間，其中以德銀最樂觀，看好標普500指數屆時升至9,000點，認為近期AI股的賣壓並未動搖其基本面。