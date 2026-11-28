賈伯斯30年期重返蘋果公司時，博得滿室員工喝彩。黃仁勳本周回鍋重掌輝達執行長兵符時，也贏得員工起立鼓掌。但外媒評論指出，黃仁勳絕不是賈伯斯，他靠在任總統施壓回聘、面臨國會調查、害公司股東今年損失1兆美元，還累積逾5,000億美元的資產負債表外交易。

或許這只是個案？是人工智慧（AI）競賽加劇地緣政治壓力、美國總統川普無視常規、黃仁動獨裁式領導風格造成的結果？一些人擔心，少了黃仁勳，輝達的晶片設計領導地位、對台灣供應商的掌控、複雜的循環融資安排，都將隨之瓦解。

矽谷科技業遠離賈伯斯願景

但金融時報專欄作家傅里斯指出，輝達風暴只是「矽谷變形」的縮影——從賈伯斯政治中立、擁抱全球、輕資產（asset-light）的願景，轉向政治化、美國優先和「重資產」（asset-heavy）。

冷戰時期，矽谷和美國政府密不可分。晶片、衛星定位系統（GPS）和去中心化網路，都源自於軍事用途研究。

到2015年，矽谷科技巨人已轉型為對全球消費者服務。網路效應和工作委外趨勢，促成了「輕資產」商業模式。這些科技巨擘事業版圖遍及全球，獲利不菲。Google母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟和輝達，這六大咖每部署1美元資本，就帶進7美元營收。

是什麼因素使今日矽谷巨擘成為白宮晚宴座上賓，酒酣耳熱間動輒允諾投資數千萬美元？多重因素使然。矽谷公司正積極投資AI，算力需求激增、一些生產線回岸、晶片和能源稀缺，使科技業變得資本密集。六大巨頭如今每投入1美元資本，帶進1美元營收。原屬輕資產的輝達，如今對供應商和客戶許下巨額資金承諾。其他科技巨頭也養成類似習慣，僅蘋果除外。據估計，若把帳外交易全部以淨現值（net present value）列入資產負債表，那麼每投入1美元資本可帶進的營收，將降到65美分。

在美國總統川普主政下的今天，要避開出口管制和關稅，贏得五角大廈合約、補助和營建許可，向當權者靠攏變得更有利。科技界對創辦人的偶像崇拜，而這些企業強人行事不拘公司治理「小節」，也使矽谷公司更容易受川普擺布。

一般投資人的反應可能是：那有什麼關係？只要科技巨頭賺錢就好。科技六巨頭現在的市值比2024年高20%，比2015年更增加逾800%。華爾街分析師認為，未來他們合計的資本回報率將從絢爛回歸平淡，但仍會比可接受的最低水準多一倍。

輝達和矽谷面臨三大風險

問題是，從三方面來看，科技業容錯空間小。

一、AI投資熱潮若是消退，資本密集就變成一大弱點，意味將受更大的壓縮。輝達可能面臨痛苦的抉擇：銷售減緩，或必須透過更多資產負債表外的資金安排支撐客戶的購買力。

二、從全球市場退守美國，也有問題。輝達之前尋求地緣政治套利，裹著美國星條旗但產品賣到全世界，包括中國大陸。倘若輝達產品只賣美國盟友，營收估計將降低10%到25%不等；對科技業整體而言，降幅大約是10%。

三、政治立場偏袒某一政黨的風險更明顯。民主黨已表明要調查川普政商勾結，並主張放緩資料中心建設；若民主黨候選人將來入主白宮，或許也會把科技產業導向該黨的政策目標。一旦AI景氣下滑，或新產品周期來臨，導致企業想放棄不合時宜的投資計畫，必會招致背叛的指控。

科技巨頭今日置身於賈伯斯當年難以認可的處境。矽谷下一次蛻變，在追求科技卓越之餘，也必須努力重拾財務意志力，並與政治保持距離。