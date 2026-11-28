馬來西亞投資、貿易及工業部副部長沈志勤宣布，投貿部已正式通知駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，馬來西亞作為主辦國，將在投資工作小組（IWG）會議結束後，召開第11屆台馬經濟合作委員會（MTECC）會議。對此，駐馬代表處表示肯定，期待儘速召開相關會議。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）8月發表涉及台灣的言論，引發外交部嚴厲譴責。其後，台灣10月暫緩推動雙邊經貿相關會議。安華11月12日表達盼恢復雙邊經貿會議的意願，駐馬來西亞代表連玉蘋回應，台灣仍持續與馬方溝通，盼創造重啟會議的條件。

另外，連玉蘋也多次在不同場合呼籲大馬政府，更新已簽署超過30年的台馬投資保障協定。

沈志勤（Sim Tze Tzin）27日在臉書發文表示，他日前已在國會說明原訂10月舉行、後來延期的第11屆台馬經濟合作委員會會議最新進展。這項會議將在委員會下設的4個工作小組分別完成各自會議後召開。

沈志勤說，馬來西亞仍致力於強化雙邊貿易及投資關係，以促進雙方經濟共同成長。不過，他未公布第11屆台馬經濟合作委員會會議的具體召開日期。

駐馬代表處今晚回應表示，台馬雙方持續溝通協調，期待儘速召開投資工作小組會議及台馬經濟合作會議。

台馬經濟合作委員會下設的貿易工作小組（TWG）及中小企業發展工作小組（SMEDWG）均已召開會議，企業諮詢小組（BAG）也於9月22日舉行第7屆聯席會議。目前僅剩投資工作小組（IWG）尚未召開會議。

根據馬來西亞對外貿易發展局統計，2025年台馬雙邊貿易額創下馬幣2330億令吉（約574億美元）的歷史新高，大幅成長32.3%。台灣累計在馬來西亞投資金額達165億美元，創造40萬6163個高科技就業機會。