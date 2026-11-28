根據創始於19世紀的「傑文斯悖論」（Jevons Paradox），人工智慧（AI）算力單位詞元（token）的價格下跌可望助長用量，進而提升整體支出。但今年來詞元用量雖暴增，總支出卻只見小幅成長，可見這套支撐AI產業成長預期的經濟學理論似已失靈。

MarketWatch報導，AI模型聚合平台OpenRouter的數據顯示，2026年迄今，詞元使用量激增44倍，但詞元總支出卻只增加7.6倍。同時，那種彈性（elasticity）走下坡，第3季從5.5降至1.6，第4季到目前為止已進一步降至1.2。

OpenRouter在部落格發文指出，算力需求仍強，但買方已提升部署算力資源的效率，所以支出並未隨算力用量增加而擴大。

訓練AI模型所需電力較少、成本較低的推論（inference）詞元用量仍然巨大，但並未推升支出，反映企業客戶更謹慎控制AI支出。

支撐AI成長預期的理論基礎搖搖欲墜，升高AI前景的不確定性，已反映在前沿模型實驗室的股價上。上周首次公開發行股票（IPO）的Anthropic以每股83美元掛牌交易，股價一度飆上115美元，但本周一度跌破發行價。

另一家前沿模型實驗室OpenAI尚未上市，但持有少數股權的軟銀（SoftBank）股價今年來已狂瀉32%。同時，按加密平台Hyperliquid上的OpenAI詞元價格估算，OpenAI公司的隱含估值已從1.7兆美元滑落到1.2兆美元。