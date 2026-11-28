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法國聲援荷蘭！反對美國強化管制對中出口陣營再添一員
美國擬透過旨在阻礙中國大陸半導體產業發展的「MATCH法案」，迫使艾司摩爾（ASML）等歐洲企業遵守美國更嚴格的對中科技出口限制，引發荷蘭政府反對。法國27日表示，與荷蘭有相同疑慮，並正研擬可能的因應措施。
法國貿易部長佛利西耶（Nicolas Forissier）表示，法國政府與荷蘭同樣擔憂這項法案的境外管轄效力，以及對歐企的影響，正密切關注相關進展。他說，歐盟所有的政策工具仍可動用，「但我們不會貿然採取行動」。
荷蘭貿易部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）26日向國會表示，荷蘭將抵制美國進一步限制艾司摩爾對中銷售的計畫，稱該法案對這家歐洲市值最高企業構成威脅。
MATCH法案獲得共和黨及民主黨重量級議員支持，目前正考慮納入通常在每年12月通過的國防法案。該法案將迫使荷蘭及其他美國盟友加強對先進設備的出口管制，包括艾司摩爾生產的晶片製造設備。
艾司摩爾是全球唯一能生產用於製造尖端半導體微影設備的企業。儘管該公司從未獲准對中出口最先進的極紫外光（EUV）微影設備，但MATCH法案預料將擴大管制範圍，影響艾司摩爾在當地的浸潤式深紫外光（DUV）微影設備銷售及維修服務。中國是艾司摩爾最大市場之一，預估今年將占該公司營收約五分之一。
歐盟各國貿易部長周一（30日）將在布魯塞爾開會，預料將討論這項議題。美國貿易代表葛里爾將以遠距方式與會，討論歐美貿易關係。
美歐目前仍在落實去年達成的貿易協議，這項爭議恐使雙方經濟關係再添波折。佛利西耶說，「這項協議理應繼續作為美歐貿易關係的核心，我們擔心其帶來的利益正逐漸遭到侵蝕」。
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