荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）表示，他計畫在下個月於邁阿密舉行的20國集團峰會（G20），與美國總統川普討論美國擬議中的「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCHAct）

路透社報導，美國擬議對中國實施晶片製造設備出口管制，外界擔心此舉將衝擊歐洲。荷蘭是先進半導體微影設備供應商艾司摩爾（ASML）總部所在，目前正進行遊說，反對這項在美國國會審議的跨黨派法案。

這項法案將迫使美國盟友，像是荷蘭與日本，對中國採取更嚴格的出口管制，否則將面臨華府壓力。

葉騰在海牙表示：「我將在邁阿密G20峰會期間親自與美國總統討論此事，因為有明智的解決途徑，符合雙方利益。」這場峰會預定於12月14日至15日舉行。

荷蘭先前曾配合美國，限制艾司摩爾設備出口，但基於主權理由反對「MATCH法案」。

葉騰表示，最近幾週，整起輝達（Nvidia）事件引起美國國會傾向採取更嚴格的管制。輝達因涉及高階晶片恐為中國所用的潛在安全漏洞，正面臨美國國會調查。