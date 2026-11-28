中國網路影片正在兜售遭美禁售的輝達（Nvidia）晶片設備，每台開價300萬美元，價格是美國的5倍多。美國政府與輝達在調查發現這些處理器流入中國市場後，雙雙加強取締，導致價格飆漲。

紐約郵報報導，在中國版TikTok「抖音」一段拍攝於深圳的影片中，名為「算力姐妹花」的兩名年輕女子展示一台號稱搭載輝達B300晶片的伺服器。

X影片連結：https://x.com/Byron_Wan/status/2126494826740994203/video/1

這款伺服器在美國售價約55萬美元，內含8顆輝達最先進的AI晶片，運算能力足以執行中國DeepSeek-R1等推理模型。

一名從事高效能晶片交易的商人匿受訪表示：「現在輝達高階晶片市場簡直瘋了。我有些朋友做這門生意，光是賣B300和其他AI晶片，每個月就賺進約1500萬美元。」

這名商人預估，這波熱潮還能持續兩、三個月，之後供應就會完全中斷。他說：「輝達已經出貨的，或正在運送途中的，就是全部能拿到的貨了。之後想再把晶片運進中國，恐怕會非常困難。」

在輝達執行長黃仁勳與疑似中國間諜的黃樂發生婚外情的消息曝光後，美國政府收緊中國企業在海外購買及租用運算能力的相關規定。

輝達也已通知製造合作夥伴，停止向馬來西亞、新加坡、泰國及印尼出貨伺服器。這名商人預期，這款搭載8顆晶片的伺服器，價格可能在兩個月內漲到450萬美元。抖音上一個帳號目前開價2300萬元人民幣（約340萬美元），並宣稱仍有買家排隊等著買。

紐約郵報無法核實這些網路兜售資訊，其中許多可能是詐騙。深圳科技業一名消息人士表示：「任何在微信上發文宣稱手上有現貨的人，都只是中間商。」

華盛頓郵報本周報導，深圳大型電子市場華強北的商家，一台搭載8顆輝達B300晶片的伺服器，開價最高達340萬美元，而且在向記者展示晶片之前，就先要求支付訂金。

亞洲每年購買價值數百億美元的AI晶片。曾參與制定晶片出口規定的前白宮國家安全會議官員麥奎爾（Chris McGuire）指出，華府對這些交易「完全無從掌握」。

如今，任何想在中國取得先進晶片的人，都得面對充滿陷阱的市場。中國商業雜誌《財經》報導，龐大的獲利機會吸引黃金交易商、比特幣前礦工，甚至美容院老闆投入這門生意。

一名掮客說，他從南京飛往深圳，循著有人出售輝達B300晶片的線索尋找賣家。他在一棟大樓的大廳裡，看見40至50人在等待，但詢問後才發現，每個人都是中間商。