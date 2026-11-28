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巴拉圭數位銀行倒閉案延燒 前經濟部長主動投案
巴拉圭前經濟部長費南德茲（Carlos Fernandez Valdovinos）今天主動投案，成為該國大型銀行倒閉後，最新1名遭逮捕的前政府官員。
法新社報導，Ueno Bank本月稍早爆發危機，導致數百萬客戶無法提領畢生積蓄。這起事件已導致總統潘尼亞（Santiago Pena）下台，他與其他數名前政府高層官員也已遭到逮捕。
法新社取得的逮捕令指控，現年61歲的費南德茲涉嫌「利用職務牟取私利、加重收賄、組織犯罪及洗錢」等犯罪行為。
檢察官辦公室指出，費南德茲於2025年7月擔任經濟部長期間，核准將退休基金的數千萬美元款項轉入Ueno Bank。
他今年3月卸任後，8月與掌管Ueno Bank的企業集團簽訂1份價值數百萬美元的顧問合約。
檢方認為，這份報酬優渥的合約可能與先前的退休基金款項轉移案有關。
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