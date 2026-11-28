晶片股周五強彈，帶動美國股市收高，那斯達克綜合指數創下七個月來最大單周漲幅。但AI投資及利率疑慮未解，下周就業報告、黃仁勳國會作證，以及邁威爾（Marvell）和Salesforce財報，將考驗反彈能否延續。

美股周五因感恩節假期提前收盤，道瓊工業指數上漲592點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.6%和2.3%。一周下來，那斯達克綜合指數大漲6.7%，創下4月以來最佳表現；道瓊上漲5.5%，則是2022年以來最大單周漲幅；標普500上漲5.6%，也創下2025年4月以來最大單周漲幅。

費城半導體指數在記憶晶片及AI供應鏈股領軍反彈4.7%。美光和邁威爾漲逾7%；台積電ADR也漲3.2%。費半和台積電ADR周線分別大漲9.3%和10.9%。

輝達（NVIDIA）周五僅漲0.8%，周線仍漲20%，主要受惠於黃仁勳周一回任執行長，當天股價大漲31%，創下逾20年最大單日漲幅，市值增加近1兆美元。

但反彈尚不足以扭轉這波跌勢。輝達過去一個月仍跌逾30%。美股大盤也離高點有一段距離。標普500及道瓊均較今年高峰回落逾6%，那斯達克綜合指數較10月高點跌約13%，仍處於修正區間。

Anthropic大漲近11%，收91.88美元，重返IPO價之上，下月若獲納入那斯達克100等指數，也可望吸引追蹤基金買盤。

瑞銀股票策略師弗勒（Gerry Fowler）說，市場已出現許多賣壓耗盡的跡象。在目前水準，只要波動稍微下降，依風險調整部位的基金就會開始買進。但他也提醒，感恩節前後交易清淡，即使買盤增加不多，也可能推升明顯漲幅。

不過，XTB研究主管布魯克斯（Kathleen Brooks）提醒，AI行情的基本面問題尚未解決，包括龐大投資能否獲利，以及融資成本有多高。

美國下周五公布11月就業報告，是聯準會（Fed）12月8至9日決策會議前最重要的經濟數據。LSEG調查的經濟學家預估，11月非農就業人數增加9萬人，失業率為4.1%。10月新增就業達16.5萬人，遠超市場預期。

市場普遍預期Fed在12月升息1碼，真正牽動股市的是，官員會不會釋出加快升息的訊息。Fed理事沃勒近日主張更積極抗通膨，包括12月一次升息2碼（0.5個百分點），或預告2027年加快升息。Fed官員自周六起進入會前緘默期。

Wealth Enhancement資深投資策略師Ayako Yoshioka說，經濟成長強勁，會讓Fed更有理由放心升息，因此是一把雙面刃。

Manulife John Hancock Investments共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）則說，數據若有轉弱跡象，能讓Fed不必那麼鷹派，「我認為，這正是市場接下來想看到的」。

下周還有製造業、服務業及消費者信心數據。周五美國10年期公債殖利率升至4.933%，也顯示利率壓力尚未消退。

黃仁勳作證、邁威爾財報接力考驗AI行情

黃仁勳預定下周四赴參議院銀行委員會作證。標普本周已將輝達信用評等列入負向信用觀察，公司治理及調查進展仍是市場焦點。

Cresset Capital首席市場策略師齊德爾（Joseph Zidle）說，市場原本就愈來愈懷疑AI業者彼此投資、提供融資的安排，以及這波資本支出能延續多久。黃仁勳回任，解除了輝達長遠發展的疑慮，卻未能打消投資人對AI行情日益加深的疑問。

Man Group首席市場策略師胡珀（Kristina Hooper）也認為，黃仁勳去職只是近日震盪的一小部分原因，真正的問題是未來幾年AI建設支出的預期，而這又受到期中選舉及利率影響。

邁威爾及Salesforce下周公布財報，將提供晶片需求及企業AI應用的線索，可能左右科技股接下來的走勢。

Truist Advisory Services投資長勒納（Keith Lerner）說，未來幾天能否穩住尤其重要：「經理人不喜歡買進一直跌的股票，不管多便宜。若走勢稍微穩定、開始來回整理，擔心繼續下跌的心理，就可能轉成害怕錯過漲勢。」