國際信評機構「標準普爾」（S&P），今天維持法國A+主權信評不變，但將信評展望由「穩定」下調至「負面」。如果法國未能有效刪減龐大預算赤字，未來評級恐將調降。

法新社報導，標普表示，預期法國赤字將「持續承受壓力」，並預測「政府債務將繼續增加」。

標普在聲明中指出：「負面展望，反映在法國面對龐大基本預算赤字時缺乏政治共識，加上經濟成長前景疲軟，以及政府債務持續攀升。」

「若法國未來兩年龐大的預算赤字未能顯著下降，或者經濟成長在較長一段時間內低於預期，我們可能會調降法國的信用評級。」

法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）表示，他已「注意到」這項評估。這顯示迅速通過一項負責任的預算案、將赤字壓低至不超過國內生產毛額（GDP）5%的「絕對必要性」。

法國今年預算赤字預計將達GDP的5.4%，遠高於歐盟（EU）規定的3%上限；總統馬克宏（EmmanuelMacron）政府正推動一項艱難的預算案，希望明年能將赤字縮減至GDP的5%。

國際投資人對法國約占GDP 120%的公共債務日益憂慮，這是歐元區的極高水準，遠高於歐盟規定的60%上限。

與此同時，法國正面臨激烈抗議活動，民眾譴責生活成本飆升，並要求增加教育及其他公共服務支出。

信評下調將提升法國借貸成本，目前由於投資人要求提高報酬率才願意借款法國，法國公債殖利率已經飆升。

標普根據各國按時償還債務的能力進行評級，等級從最高的AAA級，到最低的D級不等。

法國於2025年從AA級被調降至A+級，屬於中段投資級評等。