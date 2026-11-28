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AI股帶領科技股跌深勁彈 美股收紅
美股本週歷經震盪後，今天由人工智慧（AI）股票帶領科技股反彈，美光（Micron）、超微（AMD）和晟碟（SanDisk）股價勁揚，主要指數全數收高。
道瓊工業指數終場上漲591.99點，或1.18%，收在50774.94點。
標準普爾500指數上漲114.71點，或1.60%，收在7297.49點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲543.70點，或2.31%，收在24129.50點。
費城半導體指數上漲411.845點，或4.69%，收在9186.707點。
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