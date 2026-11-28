華爾街日報廿六日報導，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）十六日宣布的新規定要求九十天內，擁有輝達硬體的海外企業在向陸企出租算力前，必須先取得許可。與過去不同，這項新規定可溯及既往，即適用既有業務。美國政府也將增派海外執法人員打擊晶片走私，去年全球共八位官員查緝，東南亞僅一人，今年底前將增至廿人。若美國國會通過預算，明年底可能增至六十五人。

2026-11-28 00:00